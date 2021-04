Cinq podcasts pour voyager dans l'espace

Temps de lecture: 3 min

Alors que l'astronaute français Thomas Pesquet a décollé pour rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) –enfreignant par la même occasion la limitation de se déplacer à plus de 10 kilomètres de son domicile, et plutôt deux fois qu'une– on se prend nous aussi à rêver de quitter quelques temps le globe terrestre.

Mais pour qui n'a pas 112.000 euros à débourser pour passer quelques heures dans la stratosphère (à 30 kilomètres à peine de la surface terrestre, une distance ridicule comparée aux 408 kilomètres qui séparent l'ISS de la Terre) le voyage dans l'espace restera toujours un rêve. À défaut d'embarquer dans la fusée Crew Dragon d'Elon Musk, enfilez votre casque audio pour vous rendre dans l'espace par les oreilles grâce à cinq podcasts sélectionnés pour vous.

Parcours d'une astronaute

Comment devient-on astronaute? En relevant le numéro de téléphone en bas d'une petite annonce du CNES, l'agence spatiale française! C'est en tout cas comme ça que tout a commencé en 1985 pour la rhumatologue Claudie André-Deshays, plus connue sous son nom d'épouse Claudie Haigneré. En 2013 dans À voix nue de France Culture, celle qui fût la première femme française (et européenne) à s'envoler pour l'espace en 1996, racontait son parcours au micro de Lydia Ben Ytzhak. Un entretien passionnant en cinq parties dans lequel l'astronaute détaille les différentes phase de sélection et de préparation pour se rendre dans l'espace, un processus qui pour elle a duré onze ans tout de même.

Nourriture spatiale

Une fois arrivés dans l'espace, les astronautes n'en restent pas moins des êtres humains comme les autres, qui ont besoin de manger et d'évacuer la nourriture qu'ils ont consommée. Mais que manger (et comment déféquer, pardon mais il faut en parler) lorsqu'on vit en apesanteur et que le système digestif est complètement chamboulé? Que fait-on des déchets alimentaires ou organiques, et même des vêtements que l'on ne peut pas laver dans l'espace ? Le podcast québécois pour enfants La puce à l'oreille répond à toutes ces questions pratiques avec un trait d'humour pas déplaisant.

Un petit pas pour l'homme

En 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent sur la Lune pour la première fois lors de la mission Apollo 11. Cet exploit scientifique, accompli par la NASA après seulement huit ans de préparation, fait depuis couler beaucoup d'encre et donne naissance à de nombreuses théories complotistes. Vincent Lucchese, journaliste pour Usbek & Rica interroge Olivier de Goursac, membre de la Société astronomique de France qui a consulté tous les enregistrements effectués lors de la mission Apollo 11 pour démonter ces théories du complot dans un épisode de 300 milliards d'étoiles, excellent podcast sur l'espace et l'univers.

Vivre sur Mars

Personne n'aura oublié l'image de Matt Damon faisant pousser des pommes de terre à l'aide d'un engrais naturel (ses selles) dans Seul sur Mars de Ridley Scott sorti en 2015. Situé en 2035, le film imagine un scénario catastrophe où un astronaute en mission sur la planète rouge se retrouve abandonné par son équipe après une tempête qui les oblige à reprendre le chemin de la Terre. Alors que les vols habités vers Mars semblent être l'un des principaux objectifs de la conquête spatiale, la journaliste Perrine Quennesson interroge Olivier Beyssac, directeur de recherche CNRS à la Sorbonne Université, dans le premier épisode de 7e science de Binge Audio, afin de comprendre l'attrait pour Mars et questionner la possibilité d'un vol habité dans un futur proche.

L'échec d'une colonie

Bleue comme Mars, produit par le studio Paradiso, va plus loin: le docu-fiction de Camille Juzeau imagine «l'après» conquête de Mars. Val, archiviste au Centre Memory, est chargé de trier les archives de la conquête martienne avant la «décomptabilisation» de la colonie Aldrin-12. Pas franchement ravi d'accomplir cette tâche, cet humain né sur Mars découvre petit à petit archives et interviews qui relatent l'épopée humaine vers la planète rouge, et se prend de sympathie pour ces colons interplanétaires.

Porté par la très belle musique de Flavien Bergé et un acteur principal (Hugo Combe) qui joue très bien l'agacement, Bleue comme Mars est une invitation à célébrer la conquête spatiale mais à ne pas coloniser d'autres planètes pour palier la destruction de notre écosystème.