Les Tamagotchi font leur retour, avec un appareil photo

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Retour aux années 1990. Bandai America, la société mère de l'animal de compagnie virtuel, lance son nouveau Tamagotchi, baptisé Pix, pour le plus grand bonheur des nostalgiques et des nouvelles générations, rapporte un article de CNN Business.

Dans cette version 2021, le but du jeu reste le même: élever son animal, le nourrir et jouer avec lui, de l'éclosion de l'œuf à sa mort quelques jours plus tard. Ce Tamagotchi est semblable à la version originale, il a toujours sa forme ovale et ses trois boutons.

La grande nouveauté de ce Tamagotchi Pix est qu'il est équipé d'un appareil photo, afin de capturer les moments de vie de son animal virtuel et de prendre la pose avec lui. Le mythique écran pixelisé en noir et blanc laisse place à un écran en couleur et de nouvelles activités sont disponibles, comme cuisiner ou peindre avec son Tamagotchi. Vous pouvez même lui faire livrer de la nourriture.

Il est également possible de programmer des «rendez-vous de jeu» et se connecter à l'appareil d'un autre utilisateur grâce à un code «Tama», ou encore d'utiliser un mode d'exploration dans lequel d'autres amis Tamagotchi apparaissent pour faire des activités.

Un retour permanent?

Ce nouveau Tamagotchi semble signer le retour permanent du jouet sur le marché. L'entreprise prévoit «pour les deux prochaines années d'introduire continuellement de nouveaux articles en Amérique du Nord», assure Tara Badie, directrice de la stratégie de marque de Bandai.

L'animal de poche avait déjà fait un come-back en 2017, à l'occasion de son 20e anniversaire en Amérique du Nord. À ce moment-là, Bandai avait lancé une version mini du jouet, avant de mettre en vente Tamagotchi On deux ans plus tard. Pour ces deux modèles, les ventes ont d'ailleurs dépassé les attentes de l'entreprise, d'après Tara Badie. Au total, 82 millions de Tamagotchi ont été vendus dans le monde depuis sa création au Japon en 1996, où il est devenu un jouet incontournable.

Le Tamagotchi Pix est disponible en précommande et sera mis en vente en juillet au prix de 59,99 dollars (environ 49 euros), selon CNN. Reste à savoir s'il sera également disponible en Europe.