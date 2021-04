Est-il efficace de se blanchir les dents à la maison?

Temps de lecture: 3 min

Vous culpabilisez peut-être devant les sourires des célébrités et les publicités pour les dentifrices parce que vous consommez du café, du thé, du vin rouge et d'autres aliments dont on nous dit qu'ils tachent nos dents.

La solution pour ne plus ressentir cette gêne semble à portée de rayon de supermarché, sous forme de boîtes de bandes blanchissantes. Mais sont-elles sans risque pour la santé de nos dents? Leur utilisation les rend-elle plus sensibles aux taches ultérieures?

Nous avons demandé à cinq experts s'ils considèrent que le blanchiment peut être mauvais pour les dents.

Tous les cinq ont répondu non. Mais ils ont émis un avertissement important: le blanchiment dentaire est sûr à condition d'être réalisé par un dentiste. Ce qui n'est plus aussi bon marché que les bandes blanchissantes du supermarché du coin…

Voici leurs réponses détaillées.

Alexander Holden, dentiste

Le blanchiment est sûr à condition d'utiliser une gouttière adaptée pour maintenir l'agent de blanchiment en contact avec les dents et à l'écart des tissus mous délicats de la bouche tels que les gencives et la muqueuse buccale. Les produits grand public peuvent contenir jusqu'à 6% de peroxyde d'hydrogène; si ces concentrations sont plus faibles que celles que les dentistes peuvent utiliser, cela reste suffisamment puissant pour causer des dommages s'ils sont mal utilisés.

Kelly-Anne Hennessy, dentiste

Le blanchiment des dents est sûr s'il est pratiqué (et suivi) par un professionnel de santé dentaire agréé. Il est important que les gouttières dentaires utilisées soient mises en place par un tel professionnel, qui veillera à utiliser la bonne concentration de produits de blanchiment pendant la bonne durée. Certains produits de blanchiment non professionnels sont acides et peuvent dissoudre l'émail des dents. Le blanchiment n'est pas recommandé aux personnes présentant une sensibilité dentaire, aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent. Le blanchiment ne blanchit pas les amalgame existants.

Madhan Balasubramanian, chercheur

Le blanchiment des dents peut être efficace, mais il est plus prudent de prendre conseil auprès d'experts de la santé bucco-dentaire. Leur expérience peut aider à identifier l'origine de la coloration des dents qui peut être liée à la santé bucco-dentaire du patient. Ils peuvent détecter une sensibilité gingivale, échanger avec la personne à propos de ses attentes cosmétiques. Ces diverses questions peuvent être abordées au cours de la consultation, ce qui permettra de trouver une solution adaptée.

«De nombreux produits annoncés comme “blanchissant les dents” ne contiennent pas de peroxydes, mais uniquement des abrasifs.» Michael Foley, chercheur en santé publique

Les procédures de blanchiment des dents effectuées par les professionnels peuvent s'avérer plus fiables que celles vendues en supermarché. Ces derniers peuvent en outre prescrire des solutions de blanchiment des dents utilisables à domicile par les patients, dont la sécurité et l'efficacité sont avérées. Ce n'est pas forcément le cas des bandes ou gels blanchissants que vous pouvez trouver dans les supermarchés.

Michael Foley, chercheur en santé publique

Le blanchiment des dents est généralement sans danger pour les dents. La plupart des produits de blanchiment des dents contiennent du peroxyde d'hydrogène ou du peroxyde de carbamide. Les concentrations les plus élevées (disponibles uniquement chez les dentistes) sont les plus efficaces et permettent un blanchiment plus durable. Les peroxydes peuvent provoquer une sensibilité dentaire et une irritation, voire des brûlures chimiques des gencives, de la bouche et de la gorge. Mais si l'on fait attention, les risques sont minimes. Quelques mots d'avertissement cependant: toutes les dents ne sont pas adaptées au blanchiment et les plombages et les couronnes ne changeront pas de couleur. Demandez d'abord conseil à votre dentiste.

«L'hypersensibilité dentaire est souvent un effet secondaire de toute procédure de blanchiment.» Rebecca Chen, thérapeute

De nombreux produits annoncés comme «blanchissant les dents» ne contiennent pas de peroxydes, mais uniquement des abrasifs. S'ils peuvent éliminer les taches de thé, de café et de tabac, ils ne blanchissent pas les dents. Et malheureusement, certains sont très abrasifs et s'attaquent même à l'émail des dents. Enfin, rappelons que le blanc «hollywoodien», celui des journalistes télé et celui des mannequins ne sont pas des couleurs de dents naturelles. N'en faites pas trop. Un sourire exposant des dents en bonne santé est le plus beau des sourires.

Rebecca Chen, thérapeute

Non ce n'est pas dangereux, mais vous devez consulter un professionnel de la santé bucco-dentaire. Il procédera d'abord à un examen approfondi pour identifier la cause de la coloration de vos dents et vous indiquera si le blanchiment en cabinet est une solution adaptée pour vous. Les professionnels peuvent éventuellement vous proposer de meilleures solutions. Par exemple, si la coloration est le résultat d'une coloration extrinsèque, généralement due aux aliments, les traitements visant à éliminer mécaniquement les taches seront plus efficaces.

L'hypersensibilité dentaire est souvent un effet secondaire de toute procédure de blanchiment. Si la procédure de blanchiment est mise en œuvre par un praticien de santé bucco-dentaire, les produits utilisés contiennent souvent des agents reminéralisants visant à renforcer la dent immédiatement après le traitement, afin de minimiser ces effets.

