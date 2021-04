Au Venezuela, un gang a construit un terrain de baseball dans une prison

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

C'est un équipement de bien meilleure qualité que certains de la ligue professionnelle du pays, selon les médias locaux. Un terrain de baseball a été découvert au milieu de la prison de Tocorón, située dans l'État d'Aragua, au Venezuela. Cette installation sportive aurait été construite par des membres du gang Tren de Aragua qui y sont incarcérés, rapporte un article de Vice World News.

C'est également ce que montre une vidéo vite devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit un gazon parfaitement entretenu, un système d'éclairage de qualité et le nom de l'un des plus grands gangs pénitentiaires du pays, Tren de Aragua, peint sur les murs du terrain. «La maison des princes. Le stade, papa. Un vrai stade de nuit», peut-on entendre dans la vidéo.

El “Tren de Aragua” dice que tiene hasta un estadio... #14abr pic.twitter.com/bnarwtZY9J — Sergio Novelli (@SergioNovelli) April 14, 2021

Si l'auteur de la vidéo n'indique pas la date et l'heure de l'enregistrement, ni même l'emplacement exact, le stade est clairement visible sur Google Maps et se situe bien à l'intérieur de la prison. «Cet espace était auparavant utilisé pour des entraînements de softball, puis a été réaménagé par cette organisation criminelle», confirment des responsables de la sécurité de l'établissement pénitentiaire au site d'actualités vénézuélien, Runrunes, de manière anonyme. «Ils ont même mis du gazon artificiel dessus», ajoute un responsable de la police d'Aragua.

Un projet connu

Selon les proches de certains prisonniers, le terrain n'est pas accessible à tous les détenus du centre: seuls ceux qui ont une place importante au sein de la hiérarchie du gang peuvent y aller. La voix dans la vidéo affirme même que les matchs de baseball qui s'y tiennent seraient sources de paris.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce projet était loin d'être un secret d'État. Le transfert et l'entrée de matériaux dans la prison étaient d'ailleurs connus des habitants de Maracay, la capitale de l'État d'Aragua, précise Runrunes. Cela montre à quel point les groupes criminels sont puissants et dominent le système carcéral au Venezuela, et plus globalement la société. La prison de Tocorón disposerait également d'une piscine et d'une discothèque.

Tren de Aragua est actuellement le gang le plus puissant du Venezuela, présent dans au moins dix États du pays où il contrôle le marché de la drogue. L'un de ses chefs est Héctor Guerrero, surnommé El Niño, qui s'est évadé de cette même prison en 2012 avant d'être de nouveau arrêté en 2013. Le groupe criminel est implanté dans cinq autres pays d'Amérique latine: la Colombie, le Pérou, le Brésil, le Chili et l'Équateur.