Tuer un chat et prendre la fuite pourrait bientôt être illégal dans le New Hampshire

Le New Hampshire poursuit ses initiatives en faveur des animaux. Cet État du nord-est des États-Unis est en passe d'adopter une nouvelle législation rendant illégal le fait de prendre la fuite après avoir percuté un chat, indique un article du HuffPost. Ce projet de loi bipartisan a été initié et rédigé par le représentant républicain Daryl Abbas lorsqu'il a découvert, à la suite de la mort de son chat renversé par une voiture en juillet 2019, qu'il n'y avait aucune obligation de déclarer ce genre d'accident.

Selon lui, la loi du New Hampshire oblige simplement à signaler au propriétaire tout dommage matériel causé par un véhicule à moteur, mais pas à dire s'il y a une victime animale. «En vertu de la loi, si vous heurtez la statue d'un faux chat avec votre voiture, vous devez le signaler, mais pas pour le vrai chat, illustre Daryl Abbas. Le vrai chat et le faux chat devraient au moins bénéficier de la même protection.»

Le projet de loi a reçu de nombreux soutiens, dont celui du sénateur démocrate Tom Sherman, qui a même déclaré lors d'une commission sénatoriale: «C'est un projet de loi cataclysmique. Ne pas l'adopter serait catastrophique.» Au début du mois d'avril, la Chambre des représentants du New Hampshire l'a d'ailleurs adopté sans débat, précise le site d'information américain.

Une tendance nationale

S'il peut paraître anecdotique, le projet de loi du New Hampshire s'inscrit en réalité dans une tendance beaucoup plus large. Dans l'État de New York par exemple, les conducteurs doivent signaler toute blessure causée aux chiens, aux chats, aux chevaux, et même au bétail. La loi du Rhode Island, elle, couvre tous les animaux domestiques.

«Ces lois font vraiment partie d'une tendance nationale visant à reconnaître que les animaux sont plus que votre propriété, ce sont des êtres vivants et sensibles», explique Lora Dunn, directrice du programme de justice pénale au sein de l'organisation de défense du droit des animaux, Animal Legal Defense Fund. «Ils ont la capacité de souffrir, et ils méritent également de vivre des expériences positives. Ces lois reconnaissent [...] aussi le lien entre les animaux et leurs compagnons humains.»

Il y a près de quarante ans déjà, le New Hampshire était l'un des premiers États à obliger les conducteurs qui blessent ou tuent des chiens à prévenir la police ou les propriétaires, sous peine d'une amende de 1.000 dollars (environ 830 euros). Si on ne sait pas exactement pourquoi les chats et autres animaux de compagnie en ont été exclus, la nouvelle législation donnera aux chats et aux chiens un statut égal.