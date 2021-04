Des placements de produits pourraient être ajoutés dans de vieux films

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Sans que vous vous en rendiez compte, vos classiques préférés pourraient être légèrement modifiés. Pas question de retourner des scènes ni de refaire entièrement le film: ces changements concerneront des placements de produits, qui seront insérés numériquement dans les films.

Prenez Scarface de Brian de Palma. Le siège de bureau sur lequel est assis le célèbre Tony Montana pourrait se voir affublé du logo d'une marque. Ou encore, une cannette d'une enseigne connue pourrait être subtilement déposée sur son bureau, juste à côté de sa pile de cocaïne. Par extension, le vélo sur lequel s'envole E.T. dans le film du même nom pourrait être orné d'un logo, tout comme la boîte de chocolats de Forrest Gump. Plus étonnant encore, les Charlie Chaplin pourraient par exemple mettre en avant une boîte de conserve.

Cette idée marketing n'est pas de la fiction: une entreprise de publicité britannique appelée Mirriad a développé cette technologie et l'a déjà mise en application. Un site de streaming chinois, Tencent Video, ainsi que les créateurs de la série télévisée américaine Modern Family l'ont essayée, rapporte la BBC.

New: China's largest video platform #Tencentvideo that has about 97M paying China subscribers will begin inserting extra ads into movies/series that didn't exist in the original



Watch This Video which explains How

pic.twitter.com/Ng4ecDlV39