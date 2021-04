Les Maldives lancent un pack vaccins et vacances pour attirer les touristes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN, CNBC

Reste à savoir combien ces vacances vont coûter. Si certains pays ouvrent leurs frontières seulement aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19, les Maldives prévoient de proposer la vaccination aux touristes dès leur arrivée. Les voyageurs recevront deux doses de vaccin, ce qui signifique qu'ils devront rester dans cette destination paradisiaque de l'océan Indien pendant plusieurs semaines, rapporte un article de CNN.

Ce programme baptisé «tourisme 3V» permettrait aux touristes de «visiter, se faire vacciner et partir en vacances» à la fois, explique le Dr Abdulla Mausoom, ministre du Tourisme du pays, sans indiquer si les voyageurs devront payer leurs vaccins. «L'idée principale de l'ouverture du tourisme est d'offrir un tourisme raisonnablement sûr avec un minimum de désagréments», précise-t-il à la chaîne de télévision CNBC.

Le but de cette campagne est avant tout d'attirer davantage de visiteurs aux Maldives, qui en accueillaient en moyenne 1,7 million par an avant la pandémie, selon les responsables. L'enjeu est de taille car le tourisme représente 28% du PIB des Maldives, selon l'Université d'État du Michigan. C'est l'un des taux les plus élevés au monde.

Des dons de vaccins de l'Inde, de la Chine et de l'OMS

Si l'offre est plus qu'alléchante, les touristes devront encore attendre un peu avant de pouvoir en profiter. Le pack «vaxication» ne sera mis en place que lorsque l'ensemble de la population du pays, soit un peu moins de 550.000 personnes, sera vacciné. Pour le moment, environ 53% des habitants ont reçu la première dose, dont 90% des travailleurs touristiques de première ligne, selon le ministre du Tourisme.

Alors que des pays peinent à obtenir suffisamment de doses pour leurs propres résidents, Abdulla Mausoom affirme que l'approvisionnement ne posera pas de problème, la population étant «relativement peu nombreuse». Sans compter que le pays a reçu des dons de vaccins de l'Inde, de la Chine, du programme Covax de l'Organisation mondiale de la santé, et qu'il attend une commande supplémentaire de Singapour.

En juillet 2020, les Maldives ont été l'un des premiers pays à rouvrir leurs frontières à tous les voyageurs internationaux. Cette année-là, elles ont accueilli 555.494 visiteurs, dépassant les prévisions fixées à 500.000. La géographie avantageuse du pays permettant de disperser les voyageurs sur les différentes îles, et donc de respecter plus facilement les mesures de distanciation physique, a réussi à attirer les rares touristes.

«Nous avons fait la promotion de la destination comme un havre de paix auprès des touristes», confie Thoyyib Mohame, directeur général de l'entreprise Maldives Marketing & PR Corporation. Depuis le début de l'année 2021, les Maldives ont déjà reçu 350.000 vacanciers.