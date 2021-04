Le seuil des 100.000 morts du Covid en France soulève la question du bilan d'Emmanuel Macron

Temps de lecture: 2 min

La barre des 100.000 morts du Covid-19 est désormais franchie et le rythme de la vaccination, s'il s'accélère, fait douter quant à un début de retour à la vie normale pour la mi-mai, comme annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution du 31 mars. De plus, les variants laissent encore planer une grande incertitude sur le devenir de la pandémie.

Ce seuil pose la question de la gestion globale du Covid par l'exécutif. L'espérance et le volontarisme affichés par Emmanuel Macron sont-ils suffisants? Quelle forme devrait prendre l'hommage aux victimes du Covid annoncé par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal? L'horizon de la mi-mai est-il tenable?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.