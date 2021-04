Un twerk lors de l'inauguration d'un navire de la marine fait scandale en Australie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian, ABC News

Scandale au sein de la défense australienne. Alors que la marine présentait son nouveau navire, le HMAS Supply, à Sydney, dimanche 11 avril, une troupe de danseuses s'est produite dans le cadre de cette cérémonie officielle. Sept femmes en short et chapeaux inspirés de ceux portés par les forces de défense ont enchaîné les mouvements de danse, dont plusieurs twerks, sur le port, devant l'imposant navire.

La polémique a démarré après la publication par ABC d'une vidéo montrant de hauts dignitaires en train de regarder le spectacle. La performance est rapidement devenue virale, mais n'a pas fait l'unanimité au sein du gouvernement fédéral. Un député a même qualifié ce spectacle de «merdique», rapporte la chaîne américaine.

«Les danseuses sont hors sujet –nous sommes censés être une force de combat», affirme ce même membre du gouvernement sous couvert d'anonymat. «Les normes dans l'ADF [l'Australian Defence Force, ndlr] et lors de la mise en service d'un navire devraient être un peu plus élevées que cela, déclare de son côté Phillip Thompson, député libéral et ancien soldat. Je ne pense pas que ce soit approprié de faire du twerk.»

La marine a également posté une vidéo de la cérémonie, dévoilant des images du navire et des défilés de marins et d'hommes en uniforme. La prestation des danseuses n'y apparaît pas, rapporte un article de The Guardian. Il en va de même dans la vidéo de quatre-vingt-dix minutes visible sur la page Facebook du navire.

Mais la polémique ne s'arrête pas là. Le montage de la vidéo d'ABC ne respecterait pas totalement la chronologie de l'événement. En effet, on y voit des danseuses en train de twerker mélangées à des plans de la foule et de personnes avec des épées ou une série de médailles sur la poitrine, notamment le gouverneur général David Hurley, selon le quotidien britannique. Pourtant, la marine australienne affirme que la danse a eu lieu «avant le début des formalités de mise en service et avant l'arrivée de Son Excellence le Gouverneur général, du chef de la marine et du commandant de la flotte australienne». Les réactions filmées proviendraient d'une danse antérieure.

Update on the navy/dance video. My understanding is that the footage shared by the ABC has spliced different elements of the dance with reaction shots to create the impression the dignitaries were reacting to the twerking. Apparently the reaction shots are from an earlier dance.