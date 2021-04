Un dirigeant russe a inventé un faux yéti pour attirer les touristes en Sibérie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Un abominable (faux) homme des neiges. Aman Touleïev, l'un des plus anciens dirigeants régionaux du président Vladimir Poutine, avoue avoir organisé de fausses observations du yéti pour attirer les touristes en Sibérie. Le gouverneur de l'oblast de Kemerovo de 1997 à 2018 aurait même ordonné à un bureaucrate de porter un costume d'abominable homme des neiges afin qu'il puisse être aperçu dans les buissons, rapporte un article du New York Post.

«Je dois admettre, je l'avoue, oui, c'est moi qui ai alimenté l'intérêt pour le yéti», concède le politicien de 76 ans. À partir de 2010, il a d'abord organisé une journée annuelle du yéti, programmée pour coïncider avec l'ouverture de la saison de ski dans les montagnes de Shoria, reconnaît Aman Touleïev sur Instagram. Une récompense d'un million de roubles en espèces, soit environ 11.000 euros, était également promise à quiconque prouverait l'existence de la créature, précise l'édition russe du magazine masculin Esquire.

«Les gens ont commencé à venir, se sont précipités pour fouiller les forêts, affirme l'ancien candidat à la présidentielle russe. Bien sûr, personne n'a trouvé le yéti, mais Shoria a attiré une attention accrue.»

Touleïev persiste et signe

L'intérêt pour la chasse à l'abominable homme des neiges a fini par s'estomper. C'est à ce moment-là qu'Aman Touleïev aurait ordonné à Vladimir Makuta, chef de district, de «trouver quelqu'un de grand» qui troquerait son costume de bureau contre un manteau en fourrure et courrait partout «en criant pour que les touristes le remarquent, sans l'attraper». Afin qu'il ne dévoile pas la mascarade, le fonctionnaire qui se faisait passer pour le yéti aurait même reçu une récompense, relate un article du quotidien britannique The Sun.

Ce scénario monté de toutes pièces s'est encore une fois avéré concluant, puisque les visiteurs du monde entier se sont de nouveau rendus dans la région de Shoria, indique le New York Post –et notamment dans la grotte Azasskaïa, considérée comme le repère du yéti. Une conférence autour de la créature a aussi été créée.

Aujourd'hui encore, Aman Touleïev continue de propager la légende urbaine: «Personne au monde n'a trouvé le yéti, mais il ne faut pas désespérer. Peut-être qu'il erre vraiment quelque part, déclare-t-il. Et si vous parveniez à rencontrer le yéti et à écrire votre nom dans l'histoire du monde?» Pour l'heure, des tests ADN ont révélé que les poils retrouvés dans la région et attribués à la bête provenaient en réalité d'un cheval, d'un raton laveur et d'un ours.