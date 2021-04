Des ados primés pour leurs podcasts sur le travail des femmes

Temps de lecture: 2 min

Pousser les jeunes à prendre la parole sur un sujet de société tout en les familiarisant à un nouveau format, voilà le but du concours de podcasts «Une fois, une voix» lancé par Marie Cordier, responsable de projets culturels, et Clémence Renard, professeure de français à Chicago.

Imaginé en partenariat avec Slate.fr et avec le soutien du service culturel du Consulat général de France à Chicago, ce concours ouvert aux 11-19 ans portait pour sa première édition sur le thème du travail des femmes. Un sujet inspirant, à en croire la cinquantaine de projets réalisés par des adolescent·es francophones du monde entier, seuls ou en groupe, dans le cadre scolaire ou privé.

Le jury composé du podcasteur indépendant Julien Cernobori, de la journaliste pour France Culture et Arte Radio Delphine Saltel et de la journaliste de Slate.fr Matilde Meslin - la scénariste Adila Bennedjaï-Zou ayant dû quitter le jury pour des raisons personnelles - s'est réuni mardi 6 avril pour délibérer. Ensemble, ils ont choisi d'attribuer quatre prix aux documentaires sonores qui les ont le plus marqués.

Quatre documentaires primés

Le Grand Prix revient à Ysée Mbanza, une Argenteuillaise de 17 ans, pour son documentaire Maman Marie. La jeune fille y dresse le portrait de sa grand-mère, immigrée du Congo avec son époux et ses enfants, rapidement à la tête d'une famille monoparentale après l'abandon de son époux reparti dans son pays d'origine. Ce documentaire sur la façon dont une femme a dû concilier vie de femme, vie de mère et vie professionnelle a marqué le jury pour son traitement à la fois intime et universel de la charge mentale et du travail domestique des femmes.

C'est le jeune Suresnois Léonard Pauchon, 16 ans, qui remporte le prix du jury pour La paysanne et la mathématicienne, dans lequel il interroge Jeannette Chaix, une ancienne paysanne de 94 ans qui aurait aimé devenir mathématicienne sans trop savoir à quoi cela consiste. L'adolescent tend alors le micro à Ilaria Mondelo, chercheuse en mathématiques, pour en savoir plus sur son métier. Le jury a tenu à saluer la qualité quasi-professionnelle de la réalisation de ce documentaire.

Les neuf élèves haïtiens âgés de 12 à 15 ans qui ont réalisé Travail des «Madan Sara» en Haïti se voient récompensés du prix du reportage pour leur format court sur le travail des femmes précaires sur les marchés carribéens, un sujet original traité en grande partie sous forme de micro-trottoirs très vivants.

Enfin, une mention spéciale est attribuée au club webradio du lycée agricole d'Auch (32), site de Beaulieu, pour le documentaire sur la charge mentale intitulé Quand y'en a plus, y'en a encore: l'impossible repos des femmes? En interrogeant leurs profs sur un sujet intime et politique, les élèves âgés de 15 à 18 ans ont fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'une certaine fraicheur qui a retenu l'attention du jury.

Les quatre documentaires primés seront diffusés très prochainement sur Slate Audio, la plateforme de sélection de podcasts de Slate.fr.