Fait-on la fine bouche en refusant le vaccin AstraZeneca?

Temps de lecture: 2 min

Doutes, suspensions, suspicions... Le vaccin AstraZeneca connaît bien des turpitudes, alors que la campagne de vaccination s'accélère en France et que de plus en plus de personnes souhaitent se faire vacciner. Selon une enquête Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, 71% des Français ne font pas confiance au vaccin britannique.

Le gouvernement a-t-il mal communiqué sur l'AstraZeneca? Comment expliquer la part d'irrationnalité charriée par ce vaccin? Peut-on s'en passer?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique, et Laurent Joffrin, président du mouvement Engageons-nous, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.