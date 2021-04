La police anglaise enquête sur un massacre à la tronçonneuse d'arbres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Massacre à la tronçonneuse, le retour. La police de Surrey, un comté situé au sud de Londres, est à la recherche d'un mystérieux bûcheron qui a abattu des dizaines d'arbres le long de la Tamise. Le coupable de cette affaire baptisée «massacre à la tronçonneuse» aurait sévi plus de trente fois en dix jours, selon un article de The Guardian.

Les arbres, tous sains, ont été abattus le long d'une route de 3 kilomètres, entre les villes huppées de Walton-on-Thames et Weybridge, dans le district d'Elmbridge. Certains avaient été plantés en mémoire d'êtres chers, précise Christine Elmer, conseillère municipale de Walton South, sur Twitter.

Les photos de la zone montrent qu'il ne reste plus que la souche des arbres. De lourdes branches ont été retrouvées sur le chemin de halage ainsi que sur les routes, mettant potentiellement en danger les joggeurs, les cyclistes et les automobilistes, rapporte le quotidien britannique. D'autres ont également été jetées dans l'eau.

Really important if anyone has any info on who is going around our town and wider Borough cutting down trees, including Memorial trees, to get in touch with the Elmbridge Police as attached. @ElmbridgeBC @ElmbridgeBeat #Walton #Weybridge pic.twitter.com/ipIwDSPMPY