À New York, cette station de métro abandonnée est un lieu de tournage parfait

À l'abandon depuis presque vingt ans, Bowery Station connaît une deuxième vie. Située à l'angle des rues Bowery et Kenmare, la station est devenue un studio souterrain pour les équipes de tournage qui cherchent à recréer une scène authentique du métro de New York.

Tout a commencé en 2016, lorsque Sam Hutchins, un régisseur d'extérieurs, cherchait une station de métro pour le tournage du film Ninja Turtles 2. Il a contacté Ruthie Jones, directrice de l'unité des films et des événements spéciaux de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), qui lui a fait découvrir ce lieu secret. «On était face à une station vide, et on se dit: “Oh, mon Dieu, c'est dingue”», raconte Sam Hutchins. «Elle était intacte. C'est comme une capsule temporelle. C'est le New York des années 1980.»

Depuis, «des dizaines de productions sont tournées ici chaque année», indique Ruthie Jones au New York Post. C'est d'ailleurs à cet endroit que Joe, le tueur en série et harceleur joué par Penn Badgley, sauve la jeune fille qu'il traque, Beck, lorsqu'elle tombe ivre sur la voie ferrée, dans la série Netflix à succès, You. D'autres séries comme Orange Is the New Black, Mr. Robot ou encore des nombreux films tels que L'Extraordinaire Mr. Rogers avec Tom Hanks, Isn't it Romantic et Si Beale Street pouvait parler ont également adopté ce décor.

Interdite au grand public

Bowery Station est également un lieu très prisé des stylistes. En septembre 2019, le créateur Tom Ford y a organisé un défilé, transformant le quai en podium. Avant lui, Valentino avait photographié Naomi Campbell vêtue d'une robe verte à paillettes, au même endroit pour sa campagne d'automne 2019.

Si le métro circule de l'autre côté de la gare, ce quai particulier de la station a été mis hors service en 2004, pendant un projet de construction. La station est donc interdite au public. Cependant, une voie est encore intacte, ce qui permet de faire circuler des trains pour les tournages, précise le quotidien américain. «Bowery offre une exclusivité aux productions, explique Ruthie Jones. Elles n'ont pas à s'inquiéter de l'impact sur les clients ou de la fuite de photos de paparazzi. C'est comme s'il s'agissait d'un plateau de tournage fermé.»

Les réalisateurs sont totalement libres de transformer la station pour l'adapter à leurs idées artistiques ou à une époque spécifique. Par exemple, pour le film Si Beale Street pouvait parler, les colonnes ont été peintes de différentes couleurs pour donner l'impression qu'il s'agissait de stations distinctes. Mais à chaque changement, ce sont les productions qui doivent payer les matériaux et la main d'oeuvre, afin que la MTA modifie puis remette en état la station telle qu'elle l'était à l'origine, à la fin du tournage.