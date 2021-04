Une carte postale du Titanic signée «Love, Jack» aux enchères

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Post

Spoiler alert: il ne s'agit pas du personnage fictif Jack Dawson, interprété par Leonardo DiCaprio. Une carte postale écrite en 1912 par Jack Phillips, opérateur radio en chef du Titanic, est mise aux enchères aux États-Unis jusqu'au 14 avril et devrait atteindre les 15.000 dollars, soit plus de 12.000 euros. La carte postale montre le célèbre navire de la White Star Line le jour de son lancement, à Belfast, le 31 mai 1911.

Il y a 109 ans, le 7 mars, le jeune homme âgé de 24 ans a envoyé cette carte postale à sa sœur Elsie Phillips, habitant à Ripley, un village d'Angleterre, depuis Belfast en Irlande, cinq semaines seulement avant le naufrage fatal, et sa mort le 15 avril. Son message est très bref: «Très occupé à travailler tard. J'espère partir lundi et arriver à So'ton [Southampton, Angleterre, ndlr] mercredi après-midi. J'espère que vous allez bien. J'ai eu des nouvelles d'Ethel hier», écrit-il, avant de signer: «Je t'aime, Jack.»

Il s'agit probablement de l'une des dernières communications entre le frère et la sœur avant que Jack Phillips ne quitte Southampton pour le voyage inaugural du Titanic, dont la destination était New York, explique un article du New York Post.

Un héros du naufrage du Titanic

Avant d'être affecté sur le paquebot britannique, le jeune homme avait travaillé sur de nombreux navires de la société Marconi. À chaque fois, il avait un contact régulier avec sa soeur, qui a soigneusement gardé ses cartes. «D'après nos recherches, seules cinq des 300 cartes postales conservées par Elsie avaient un rapport avec le Titanic, et seules deux d'entre elles montraient une photo du navire, ce qui en fait une pièce exceptionnellement rare», explique au quotidien américain Bobby Livingston, vice-président de RR Auction à Boston, où l'objet est vendu.

S'il n'est pas le Jack du mythique film de James Cameron sorti en 1997, Jack Phillips a bel et bien été un héros. Pendant le naufrage du Titanic, il est resté à son poste et a envoyé de nombreux messages télégraphiques aux autres navires pour les supplier de secourir les passagers et l'équipage du paquebot. Un de ces télégrammes a d'ailleurs été envoyé au Carpathia, le navire à vapeur qui a recueilli quelque 705 survivants dans des canots de sauvetage, deux heures après le drame.

Jack Phillips n'a abandonné le Titanic que lorsque l'eau a envahi ses pieds. Il s'est ensuite retrouvé sur un canot de sauvetage qui s'est renversé, avant de mourir de froid.

Ce n'est pas la première fois qu'une carte postale provenant du Titanic est mise aux enchères. En 2018, celle écrite par une femme de chambre et postée depuis Queenstown, aujourd'hui Cobh en Irlande, quatre jours avant le naufrage, était estimée à 26.000 dollars, soit un peu plus de 21.000 euros.