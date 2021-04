Au Japon, il est maintenant possible de faire des courses Mario Kart en vrai 

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

Mario Kart a bercé votre enfance, votre adolescence et anime encore votre vie d’adulte? Vous vous êtes déjà imaginé affronter Luigi, Yoshi ou Peach dans la vraie vie? Il suffit d’attendre la fin de la pandémie pour foncer au Japon transformer votre rêve en réalité en vous rendant dans le parc à thème Super Nintendo World.

Après des mois d’attente, le parc a accueilli ses premiers visiteurs japonais au mois de mars à Osaka. Son ouverture aurait dû coïncider avec le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo en juillet 2020 mais ces derniers ont été reportés en juillet 2021 à cause de la pandémie. Livia Albeck-Ripka, journaliste pour le New York Times a eu l'opportunité de visiter le parc.

Pour le moment, les dirigeants du parc prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de transformer le paradis de Mario en paradis du coronavirus. La jauge d'accueil est réduite à 10.000 personnes**, avec masque, gel et prise de température. Ce qui ne retire presque rien à ** l'expérience si l'on en croit la journaliste. Il faut s’imaginer retrouver tous les marqueurs du jeu: de gros champignons rebondissants, des plantes piranha, les personnages mythiques sur fond de la musique entêtante de référence. Il est possible de monter dans le kart de Mario, de jouer dans le chateau de Princesse Peach ou de manger des burgers dans un champignon géant avec des serveurs déguisés en Toad.

L'attraction du «Mario Kart Ride» est en réalité augmentée, 17 mars 2021, Osaka. | Philip FONG / AFP

C'est le premier et unique parc d'attractions inspiré par une franchise de jeu vidéo. Pourtant, en 2020 (notamment à cause des confinements) les ventes de jeux vidéo dans le monde ont rapporté plus de 150 milliards d’euros contre 85 milliards pour l’industrie du cinéma.

Le parc d'Universal Studios à Osaka accueille aussi des attractions autour de l’univers d’Harry Potter ou de celui de manga et anime comme One Piece, Dragon Ball Z ou l’attaque des Titans.

