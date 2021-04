Une Américaine crée une application pour protéger les conducteurs noirs en cas de contrôle de police

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ABC News

Inquiète pour son fils en âge de passer le permis, une mère a créé une application mobile qui protège les conducteurs noirs en cas d'interpellation par la police. Baptisée «Just Us», un jeu de mots avec «justice», l'application a été lancée au mois d'août 2020 et compte actuellement 3.000 utilisateurs environ, rapporte ABC News.

«Pour moi, un permis de conduire signifiait qu'il allait être dans le monde extérieur et que je ne pourrais pas le protéger, explique Charmine Davis, psychothérapeute en Californie. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. Comment puis-je rester connectée sans faire stagner ce jeune homme qui était prêt à s'aventurer dehors?»

Selon une étude de l'Université Stanford publiée dans la revue scientifique Nature Human Behaviour, aux États-Unis, les conducteurs noirs sont 20% plus susceptibles d'être arrêtés que les conducteurs blancs, et 1,5 à 2 fois plus susceptibles d'être fouillés. Les Afro-Américains ont aussi trois fois plus de risques d'être tués lors d'une rencontre avec la police, d'après une autre étude réalisée à Harvard.

Partage de la localisation et lancement d'un live streaming

L'application comporte trois fonctionnalités principales: «Check In», qui permet d'envoyer un message aux contacts désignés afin de leur signaler que la personne est en sécurité tout en indiquant sa position actuelle; «Head's Up», qui informe ces mêmes contacts que l'utilisateur est en train de se faire arrêter par les forces de l'ordre, envoie sa position et commence un live streaming; et «Help», qui démarre un live streaming et informe toute personne dans un rayon de 5 kilomètres que l'on a besoin d'aide.

À lire aussi Pourquoi tant de violences policières aux États-Unis?

Toutes peuvent être utilisées avec le mode mains-libres, par activation vocale. «Nous savons que beaucoup d'incidents se produisent lorsque les gens tendent la main pour attraper quelque chose, indique la créatrice. L'activation vocale était donc très importante pour moi, car vous ne tendez pas la main vers quoi que ce soit.»

En plus de protéger les conducteurs, l'application permet de responsabiliser les autres citoyens en leur confiant la sécurité des Afro-Américains et des personnes de «manière pacifique», selon Charmine Davis. Just Us n'est d'ailleurs pas exclusivement réservée à la conduite automobile, elle peut également être utilisée dans toutes les situations où une personne se sent en danger, comme dans la rue ou dans le cas de violences familiales et d'agressions sexuelles.

«Nous avons organisé une réunion communautaire une fois, et une jeune femme a dit qu'elle l'avait utilisée sur le campus de son université la nuit quand elle avait peur, raconte la mère de famille. Elle était tellement heureuse de l'avoir.»