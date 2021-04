Burn-out parental: cinq podcasts pour en parler

Temps de lecture: 3 min

Vous avez des podcasts à recommander? Vous voulez échanger et débattre avec d'autres passionnés? Rejoignez le Slate Podcast Club!

Être parent n'a jamais été chose simple. Mais, depuis un an, les choses ont empiré pour bon nombre de mères et de pères épuisés par le stress de la pandémie, la gestion de l'école à la maison et le télétravail pas toujours évident à mettre en place lorsqu'on a des enfants à la maison. L'annonce d'un troisième confinement national et de la fermeture des écoles a plongé beaucoup d'entre eux dans l'angoisse.

Selon une étude, 5% des parents français seraient sujets au burn-out parental. Slate a sélectionné pour vous cinq podcasts pour tenter de mieux gérer l'angoisse, la fatigue et la charge mentale liées à la parentalité.

À LIRE AUSSI L'autre burn-out: celui des parents à la maison

Au bout du rouleau

«Parents épuisés»

Les Pieds sur terre

France Culture

28 minutes

«J'ai peur d'être anormale. J'esssaye d'apprendre à ma fille à gérer ses émotions et je me rends compte que moi-même, je n'arrive pas à le faire.» Jeanne et Rémi ont deux enfants en bas âge, dont une petite fille colérique qui les épuise. Lorsque Rémi part en déplacement professionnel pour deux semaines, Jeanne a peur de craquer et de faire du mal à ses enfants. Elle appelle à l'aide et se rend compte qu'elle fait un burn-out parental. Le couple, ainsi qu'Eva, maman au bord de la crise de nerfs, témoignent au micro des Pieds sur terre, sur France Culture dans cet épisode qui brise le tabou de la fatigue parentale.

L'épisode est à écouter sur le site de France Culture.

Réinventer la parentalité

«Comment la parentalité intensive nous bouffe la vie»

Vivons heureux avant la fin du monde

Arte Radio

44 minutes



«Quand je reçois un texto qui m'annonce la naissance d'un premier bébé, je ne sais jamais trop quoi répondre. Spontanément ce qui me vient tout de suite, c'est: “bon courage mes pauvres, vous ne savez pas ce qui vous attend”.» Delphine Saltel a deux enfants et le sentiment de ne jamais être à la hauteur en tant que mère. Dans un double épisode de l'excellent Vivons heureux avant la fin du monde, dont nous vous avions déjà parlé en décembre et qui est produit par Arte Radio, elle tente de déconstruire le modèle de parentalité ultra-investie que son compagnon et elle reproduisent sans trop savoir pourquoi. De quoi prendre du recul et déculpabiliser un bon coup.

Enfant roi

«Les enfants contrôlent-ils le monde?»

Les sales gosses

Slate.fr

52 minutes

Les parents sont sans cesse soumis à deux injonctions contradictoires: tout faire pour que leur enfant soit heureux et faire preuve d'autorité. Le moindre écart en public et la progéniture est qualifiée d'«enfant roi», dénomination qui posait déjà question aux journalistes Titiou Lecoq et Nadia Daam en 2016. Dans cet épisode des Sales gosses, elles interrogent Guillemette Faure, autrice de Je veux le meilleur pour mon enfant, afin de savoir s'il faut les forcer à continuer les cours de piano ou les laisser faire leurs propres erreurs. En gros: comment lâcher du lest sans gâcher l'avenir de son enfant?

L'épisode est disponible à l'écoute sur Slate Audio.

À LIRE AUSSI Deux mois d'été et je ne supporte plus mes enfants

Pro tips

«L'éducation bienveillante, franchement qui y arrive?»

Galère sa mère!

Parents

27 minutes



Peut-être avez-vous un bouquin d'éducation positive qui traîne dans un coin de la bibliothèque familiale, relique d'une époque révolue où vous pensiez pouvoir éduquer vos enfants sans cris ni larmes, à grand renforts d'amour et d'empathie. Mais parfois c'est plus fort que vous, vous êtes submergé par la situation et vous criez. Comment faire alors? Est-il impossible de pratiquer l'éducation positive pour les personnes normalement constituées? Comment faire quand les deux membres du couple n'ont pas la même vision de l'éducation? Pour Galère sa mère! du magazine Parents, Dorothée Saada reçoit Charlotte Ducharme, spécialiste en éducation positive et créatrice de l'entreprise en coaching parental Cool Parents Make Happy Kids, pour tenter de répondre à ces questions. (Spoiler: personne n'y arrive parfaitement, arrêtez de culpabiliser.)

Se faire aider

«Burn-out parental, quand les parents craquent»

Interception

France Inter

46 minutes

«Le burn-out parental –ou le syndrome d'épuisement en français– toucherait entre 5 et 8% des parents selon une étude récente [...] et d'une façon générale, les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes par ce phénomène.» Des chiffres effrayants (nourris par la crise sanitaire) mais pas autant que la réalité du burn-out parental: épuisement physique et psychique, énervement, crises de pleurs, envies suicidaires ou de disparaître dans la nature, voire envies d'infanticides... En septembre dernier, Cécile Soulé et Iliès Kamarti abordaient le burn-out parental dans Interception sur France Inter et faisaient découvrir les différentes structures qui peuvent aider les parents en détresse.

L'émission est à écouter sur le site de France Inter.