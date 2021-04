Testez vos connaissances en écriture inclusive avec une dictée d'Eddy de Pretto

Temps de lecture: 2 min

La pratique de l'écriture inclusive alimente bien des débats. Courant mars, des députés LREM et LR ont déposé une proposition de loi visant à l'interdire. Là où certains craignent le naufrage de la langue française, d'autres y voient un moyen de faire progresser l'égalité femmes-hommes. L'écriture inclusive ne se résume pas au point médian et permet d'envisager plusieurs moyens de redonner de la place au féminin dans nos manières d'écrire et donc de penser. À Slate, nous expérimentons depuis 2017 différentes mises en œuvre de cette écriture.

L'agence de communication Mots-Clés organise mardi 6 avril à 18h30 la 4e édition de sa dictée d'écriture inclusive, dont Slate est partenaire. Elle aura lieu intégralement en ligne et sera lue par Eddy de Pretto.

L'événement est gratuit et public, pour participer il suffit de s'inscrire sur Livestorm en cliquant ici.

Nous vous proposerons très bientôt dans cet article l'énoncé de la dictée et un corrigé.