En Thaïlande, Godzilla le singe obèse va être mis au régime

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

En Thaïlande, un singe largement en surpoids va bénéficier d'une cure de désintoxication bien nécessaire pour sa santé. Le primate de 3 ans, nommé Godzilla, vivait dans le quartier de Min Buri à Bangkok. Les clients d'un restaurant de rue se rassemblaient pour apercevoir le macaque imposant et le nourrir avec des restes.



Avec plus de 20 kilos sur la balance, il avait atteint un poids deux fois plus important que celui d'un singe de son espèce en bonne santé. Manop, sa propriétaire qui dirige un stand de nourriture à Min Buri, lui a fait faire des exercices physiques, en vain. Elle avait adopté l'animal en surpoids après qu'il a été abandonné par son ancien propriétaire. Entre-temps, Godzilla s'est mis à manger tout ce qu'il trouvait et ce que les passants lui offraient. Il est alors rapidement devenu obèse au point que sa santé soit en danger.

Un appétit insatiable pour la malbouffe

Malgré ses efforts pour aider son singe à maigrir, Manop a été contrainte d'emmener Godzilla en cure de désintoxication pour l'obliger à perdre du poids. «Il a été adopté à sa naissance et a grandi en étant nourri par les humains. Il ne sait pas comment trouver de la nourriture de façon autonome dans la nature», a-t-elle expliqué. L'appétit de Godzilla pour la malbouffe est insatiable, bien qu'il ait des fruits sains et frais à disposition. Il est également connu pour être un petit tyran et réclamer de la nourriture même quand il en a déjà.

«J'emmène Godzilla avec moi au marché où je peux m'occuper de lui. Je n'aime pas qu'il soit seul, car il est stressé. Il mange uniquement ce que lui donnent les passants. Il est très difficile et peut se mettre en colère quand il n'aime pas ce qu'on lui offre», déplore Manop.