Aux États-Unis, on vous offre un donut par jour toute l'année si vous êtes vacciné

Un bon coup de publicité pour le vaccin et pour l'enseigne. Dans tous les restaurants Krispy Kreme des États-Unis, il est désormais possible d'obtenir un donut glacé gratuit, tous les jours de l'année, en montrant sa carte de vaccination contre le Covid-19.

Les clients doivent avoir reçu une ou deux injections de l'un des vaccins pour être éligibles et ne sont pas obligés d'acheter autre chose pour bénéficier de l'offre, rapporte un article de CNN. La campagne a débuté lundi 22 mars et dure jusqu'à la fin de l'année 2021, précise l'entreprise dans un communiqué.

We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKq pic.twitter.com/UqmDLne5E9