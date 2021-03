Le blocage du canal de Suez pourrait être «une bombe à retardement biologique»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

En plus d’être la cacahuète coincée dans la trachée du commerce maritime mondiale, le porte-conteneurs géant MV Ever Given de 220.000 tonnes a des conséquences pour des vies animales, et peut-être humaines a fortiori. Alors que 200 navires attendent de passer, 20 d’entre eux contiennent du bétail selon le Guardian, ce qui suscite des inquiétudes.

Onze porte-conteneurs transportent notamment des moutons et d’autres animaux d’après le site web de suivi du fret Marine Traffic, tandis que neuf autres ont été identifiés par l'ONG australienne Animals International, a rapporté The Guardian. Trois d’entre eux seraient directement «bloqués à divers endroits du canal» selon le porte-parole du trafic maritime. «Ma plus grande crainte est que les animaux manquent de nourriture et d'eau et qu'ils restent coincés sur les navires parce qu'ils ne peuvent pas être déchargés ailleurs pour des raisons de paperasse», a déclaré Gerit Weidinger, coordinatrice de l'Union européenne pour l’ONG Animals International.

Avoir tous ces animaux coincés à bord signifie qu’il y a des risques de famine, déshydratation et de blessures selon l’ONG, car les navires ne voyagent qu’avec des alimentations «de deux à trois jours». D’autant que les équipages «ne pourront pas se débarrasser des cadavres d’animaux» en étant dans le canal. «C’est une bombe à retardement biologique pour les animaux, les équipages et toutes les autres personnes impliquées», estime l’ONG.

Des chargements d’aliments pourraient être livrés sur ces navires. Comme si nous n’avions pas suffisamment de problèmes biologiques avec la pandémie actuelle.