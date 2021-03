Cinq podcasts sur les coulisses des médias

Temps de lecture: 3 min

Presse boudée par les plus jeunes qui la consomment majoritairement sur les réseaux sociaux, montée du complotisme, défiance envers les médias, suspicion sur l'indépendance des journalistes… Depuis quelques années, la presse fait face à une crise de confiance sans précédent. Pour tenter de rétablir le lien avec les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, les médias créent des rubriques ou des chroniques destinées à montrer en toute transparence la fabrique de l'information. Et aussi des podcasts! Slate en a sélectionnés cinq, tous didactiques et passionnants, pour s'éduquer aux médias.

Itinéraire d'une fake news

«Xavier Dupont de Ligonnès: histoire d'une méprise»

Code Source

Le Parisien

29 minutes

En octobre 2019, le journal Le Parisien annonce l'arrestation en Écosse de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes. Très vite, l'Agence France Presse et les autres médias reprennent l'information. Quelques heures plus tard, un démenti est publié: l'homme arrêté n'est pas «XDDL». Mais le mal est fait, les journaux sont parus. Comment des journalistes professionnels ont-ils pu publier une telle fausse nouvelle, eux dont le métier est de vérifier et recouper les informations avant de les diffuser? Dans cet épisode de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, Jules Lavie donne la parole à ses collègues pour tenter de comprendre les raisons de cette erreur monumentale et faire leur autocritique. Une bonne façon d'en savoir plus sur le rapport des journalistes à leurs sources et sur la mécanique de validation et de publication des informations.

Journalistes sous haute tension

Journaliste à grande vitesse

Arte Radio

14 minutes

Quand ils pensent «journaliste», beaucoup imaginent un grand reporter, sorte de Tintin des temps modernes parcourant le globe pour mener des enquêtes et révéler des scandales. Mais pour la plupart des journalistes, le quotidien ressemble plus à celui d'un ouvrier à la chaîne qu'à celui du personnage de Hergé. Dans Journaliste à grande vitesse, produit par Arte Radio, Tassilo Hummel raconte son quotidien de journaliste financier pour l'agence de presse Reuters, entre alertes permanentes, stress d'une erreur qui vaudrait des milliards de dollars et exigence de performance de la part de ses chefs. Un documentaire à la première personne qui explicite la façon dont l'informatique et les algorithmes ont profondément modifié la pratique journalistique.

À propos de la pression permanente que vivent certains journalistes, nous vous recommandons également le documentaire en six épisodes Stress Presse de Julien Bonnet.

Info déprimante

«Le journalisme peut-il être autre chose qu'anxiogène?»

La fabrique médiatique

France Culture

14 minutes

«Moi je ne regarde plus le journal télévisé, il n'y a que des mauvaises nouvelles.» Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, peut-être même l'avez-vous prononcée vous-même. «Le journalisme peut-il être autre chose qu'anxiogène? Son cœur de métier est-il d'apporter de mauvaises nouvelles ou de décrire un monde rempli de catastrophes?», demande Caroline Broué dans cette émission de La Fabrique médiatique sur France Culture. Pour lui répondre, la journaliste indépendante Anne-Sophie Novel évoque le «journalisme de solutions»: «Il ne s'agit pas d'un journalisme de “bonnes nouvelles” mais plutôt de ne pas s'arrêter à révéler des faits pour demander des comptes aux puissants, mais de prolonger l'enquête pour voir ce qui est fait sur le terrain.» Une conversation qui peut aider à envisager le journalisme autrement.

Mener l'enquête

Mécaniques du journalisme

France Culture

5 saisons de 5x15 minutes

C'est l'un des reproches récurrents adressé aux journalistes d'investigation spécialisés dans l'enquête et les affaires d'État: vouloir à tout prix faire du sensationnel, aller chercher la petite bête pour sortir un scoop qui fera tomber des personnalités politiques et en passant, vendre du papier. Mais comment travaillent celles et ceux qui ont révélé les affaires Benalla, Cahuzac ou Fillon? Sont-ils aidés par le pouvoir pour faire tomber des concurrents un peu trop dans la lumière? Comment enquêtent-ils pour révéler des affaires d'État et quelle posture adoptent-ils par rapport aux suites judiciaires ou géopolitiques de leurs révélations? Le podcast Mécaniques du journalisme produit par France Culture donne la parole à ces journalistes qui ont fait trembler la République, et montre que parfois, la réalité du point de départ d'une enquête est plus simple qu'il n'y paraît.

Éducation aux médias

«Comment rétablir la confiance entre les ados et les médias?»

L'instant M

France Inter

20 minutes

C'est la grande question que se posent les rédactions de France et de Navarre: comment faire pour que les adolescents et les jeunes retrouvent foi dans les médias généralistes? Comment aller les chercher et surtout, comment les convaincre de la véracité des informations? Pour tenter de répondre à ces questions, Sonia Devillers donne la parole à trois journalistes investis dans l'éducation aux médias auprès des jeunes: Éric Valmir, secrétaire général de Radio France délégué à l'information, Jean-Bernard Schmidt, cofondateur de Spicee, un site d'infos sur abonnement, et Sylvain Louvet, journaliste cofondateur de la chaîne YouTube What the Fake et du site FakeOff.

