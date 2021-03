Les jupes pour hommes, nouvelle tendance de la mode pandémique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Pour les hommes qui veulent se débarrasser de leurs hoodies et de leurs survêtements du confinement tout en gardant leur confort, une nouvelle tendance surprenante a vu le jour: la jupe. Présentée dans les collections homme automne/hiver 2021-2022 de Stefan Cooke, Ludovic de Saint Sernin ou encore de Burberry, la jupe masculine fait parler d'elle. Certaines stars américaines l'ont déjà adoptée, comme les rappeurs Post Malone et Bad Bunny ou encore le chanteur Yungblud. Mais c'est Harry Styles, en première page du Vogue américain, qui a cimenté la tendance. Il y porte une robe Gucci par Alessandro Michele.



Cette tendance révèle la façon dont la pandémie a libéré les hommes de leurs codes vestimentaires. Et quoi de plus libérateur pour vos jambes qu'une jupe?

«Je veux célébrer la liberté d'expression», a déclaré Riccardo Tisci, le directeur artistique de Burberry, en février dernier, lorsqu'il a dévoilé sa collection axée sur les hommes, qui mettait en scène des jupes plissées et des robes-chemises.

J'adore l'idée des hommes en jupe, je trouve cela très libérateur», lui a fait écho Ludovic de Saint Sernin, directeur artistique français de la marque éponyme.

Jupes ou robes, ils ont franchi le pas

Mark Bryan, influenceur mode de 61 ans aux 413.000 followers sur Instagram, ose poser devant les photographes en portant des jupes. Il déclare que ce vêtement lui «offre plus que le traditionnel pantalon d'homme». Mark Bryan dit recevoir très peu de commentaires négatifs («environ 5%») sur sa tenue vestimentaire lorsqu'il est en déplacement. La majorité des gens réagit positivement. «Quelques femmes m'abordent et me disent que j'ai l'air bien, raconte-t-il. Elles me demandent généralement où je trouve mes chaussures. Si un homme m'aborde, il demandera quelque chose comme: “Comment pouvez-vous marcher avec des talons?”»



Les hommes porteront-ils un jour la jupe comme ils portent aujourd'hui un jean? «Pour devenir vraiment grand public, les jupes pour hommes devraient combiner la jupe crayon avec un pantalon de travail à poches multiples», estime le professeur Andrew Groves, directeur des archives de vêtements masculins de l'université de Westminster. De son côté, Ludivic de Saint Sernin affirme qu'il faudra probablement un peu de temps avant que ce ne soit plus une surprise de voir un homme en jupe dans la rue.