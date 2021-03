Le reconfinement d'une partie de la France est-il un pari perdu pour Emmanuel Macron?

Temps de lecture: 2 min

Ce sera donc un reconfinement dans seize départements (ceux de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, plus les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure), même si les conditions de ce dernier n'ont plus rien à voir avec celui de mars 2020. Emmanuel Macron l'a longtemps repoussé, comptant sur le couvre-feu et la vaccination comme planche de salut. Les atermoiements autour du vaccin AstraZeneca –suspendu en début de semaine puis finalement à nouveau autorisé– n'ont pas aidé.

Pouvait-on faire autrement que reconfiner une partie de la France? Est-ce un aveu d'échec de la stratégie d'Emmanuel Macron? Le gouvernement maîtrise-t-il la situation, au moins politiquement?



Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de la communication politique, et Laurent Alexandre, médecin et spécialiste des nouvelles technologies, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.