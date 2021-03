Ne portez pas d'élastique trop serré autour de votre poignet

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Vous avez peut-être déjà vu des marques sur votre peau après avoir porté un élastique à cheveux autour de votre poignet toute une journée ou toute une nuit. En général, cette manière de garder son accessoire à portée de main est inoffensive, mais il est tout de même conseillé d'éviter de trop le serrer. Si c'est le cas, la circulation sanguine pourrait être altérée et d'autres risques seraient encourus, avertit le dermatologue Dhaval Bhanusali, de Hudson Dermatology & Laser Surgery à New York.

Si votre poignet devient blanc ou froid autour de l'élastique, c'est un indicateur que le sang ne parvient plus à circuler comme il le devrait. Il faut alors retirer l'élastique au plus vite de votre poignet. Toute marque devrait disparaître rapidement, en quelques minutes dans la plupart des cas.

La neurologue Huma Sheikh, de l'institut Neurology Medicine à New York, assure que le fait de porter quelque chose de serré au poignet peut avoir des conséquences néfastes. «Il y a beaucoup de veines et de nerfs qui circulent autour de la zone du poignet», décrit-elle. Selon le degré de serrage de l'élastique, les veines, tendons et nerfs qui se trouvent dans cette zone peuvent être comprimés.

«Cela engendrera un afflux de sang plus faible dans le muscle et une tétanie du nerf environnant, ce qui peut provoquer des lésions nerveuses», ajoute Huma Sheikh. Vous allez rapidement ressentir des picotements ou des engourdissements dans la zone située sous le nerf, ainsi qu'une douleur. Si l'on retire rapidement l'élastique et que la circulation du sang se rétablit, il n'y a généralement pas de dommages durables.

Des risques d'allergie cutanée

La dermatologue Rina Allawh, du Schweiger Dermatology Group à King of Prussia, en Pennsylvanie, explique que certaines personnes peuvent développer une réaction allergique cutanée à l'un des éléments faisant partie de la composition de l'élastique, tels que le nickel, le caoutchouc ou encore les colorants. «Ces réactions ressemblent à une éruption cutanée rosâtre, écailleuse et peuvent laisser des traces résiduelles de la couleur de votre élastique.»

Lorsqu'il est trop serré, l'accessoire peut provoquer une coupure dans la peau. Cette petite blessure risque de s'infecter via les bactéries présentes sur l'élastique. En effet, ce dernier est un nid à bactéries si vous ne le lavez jamais. Pour éviter ce risque, Rina Allawh recommande de porter un élastique plus lâche, de le laver régulièrement ou de le remplacer par un nouveau au bout d'un certain temps. Le plus simple reste de le retirer de votre poignet et de le ranger dans votre poche ou votre sac à main quand vous ne l'utilisez pas.