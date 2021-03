Votre chien est-il un génie?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific Reports, EurekAlert

Tout maître de chien vous le dira: ces bestioles sont capables de reconnaître des mots et d'agir en conséquence. Mon chien, par exemple, saute de joie et se précipite vers la zone humide près de chez moi si on lui dit «on va à la mare?», tant et si bien que les jours où l'envie de cette excursion n'est pas très folichonne, il faut épeler m-a-r-e ou risquer de le voir détaler (et revenir fissa ses yeux obscurcis par la déception d'avoir été seul à faire ce détour). Sa sœur, un tantinet plus anti-conformiste, accepte d'avaler ses médicaments uniquement si on lui dit «tu me le donnes?». Et le nombre d'anecdotes de ce style doit avoisiner les 7 millions, soit le nombre de chiens s'ébrouant en France à l'heure actuelle.

Des recherches ont montré que les chiens ne sont pas les seuls animaux non humains à posséder une science rudimentaire du langage –c'est ainsi le cas des chimpanzés, des macaques rhésus et des otaries.

Mais un article de Scientific Reports laisse entendre que les chiens seraient quand même dotés de capacités assez exceptionnelles, vu qu'ils pourraient apprendre le nom d'un nouvel objet après l'avoir entendu à peine quatre fois, aptitude que l'on pensait jusque-là réservée aux humains. Enfin... les chiens pas forcément, mais des chiens particulièrement doués ou entraînés comme des champions des Dicos d'or à quatre pattes, très certainement.

Alors comment savoir si votre toutou est un génie? Rien de plus simple. Il suffit de reproduire les expériences menées par Claudia Fugazza, éthologue de l'Université de Budapest, et ses collègues.

Une intelligence à très court terme

Ces expériences ont été effectuées sur Whisky, chienne border collie de 4 ans et sa copine Vicky Nina, yorkshire de 9 ans. La première connaissait le nom de 59 objets sur le bout des griffes et la seconde 42. Pour commencer, les scientifiques ont confirmé que chaque chienne savait à quel mot correspondait un objet en leur demandant de les récupérer l'un après l'autre dans un tas d'une vingtaine de jouets pour Whisky et d'une dizaine pour Vicky Nina. Ni les propriétaires, ni les expérimentateurs ne pouvaient voir les jouets, histoire de ne pas influencer les chiens.

Une fois cette connaissance établie (Whisky avait eu bon dans 91,53% des cas, Vicky Nina dans 64,29%), les chercheurs ont introduit deux nouveaux objets, en les plaçant chacun à leur tour dans un groupe de jouets connus et en disant aux propriétaires de les désigner seulement quatre fois à leurs animaux. Dans ce test, Whisky allait faire un sans faute, tandis que Vicky Nina, avec 52,5 % de réussite, a tout juste surpassé le hasard.

Mais cette intelligence dure-t-elle dans le temps? Pas des masses. Que ce soit pour Whisky ou pour Vicky Nina, leurs performances aux tests ont sensiblement décru après dix minutes, et quasi disparu après une heure. Sans compter que ces mêmes expériences effectuées sur vingt chiens qui n'avaient pas été dressés comme Whisky et Vicky Nina ont généré des résultats proches du zéro absolu. De quoi vous rassurer si votre chien en est encore à confondre «assis» et «fais n'importe quoi d'autre que rester sage».

(Toute ressemblance avec mes chiens est évidemment fortuite.)