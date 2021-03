Les accidents de jacuzzi ont explosé pendant le confinement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Au Royaume-Uni, l'assureur Aviva –l'un des principaux du pays– a indiqué que les demandes d'indemnisation pour dommages accidentels concernant les jacuzzis gonflables avaient augmenté de 188% en 2020. Parmi les réclamations acceptées, on trouve l'éclatement d'un jacuzzi par une débroussailleuse ou encore la déchirure de la doublure d'un autre à cause d'une bague de fiançailles. Selon Aviva, les parasols ont également causé de nombreux problèmes en tombant dans l'eau, et les oiseaux en perçant des trous dans la toile plastifiée.

La popularité de cet équipement onéreux a grimpé en flèche en 2020, de nombreuses personnes ayant passé l'été dans leur jardin. Au mois de juin, la plateforme d'achat eBay a indiqué que les ventes de jacuzzis avaient été multipliées par cinq.

Les téléphones, premières victimes

L'assureur ajoute que les demandes d'indemnisation pour des dommages accidentels liés à des objets tombés dans les jacuzzis ou par terre à côté ont aussi augmenté. Largement en tête de cette liste: les téléphones portables. Mais les appareils auditifs, montres et tablettes numériques sont également de la partie. Par ailleurs, le géant de l'assurance a enregistré un petit nombre de réclamations pour des jacuzzis volés. Kelly Whittington, directrice des sinistres immobiliers chez Aviva, commente: «De nombreuses personnes ont acheté des spas en 2020, tandis que d'autres ont sorti le leur pour pouvoir profiter de leurs vacances à la maison. Malheureusement, cela semble avoir conduit à toutes sortes de mésaventures, à la fois avec les jacuzzis eux-mêmes et avec les objets tombés dedans.»

La compagnie d'assurance a alors rédigé une liste de conseils pour éviter les possibles sinistres, dans laquelle figure celui-ci: «Gardez votre téléphone à l'écart de l'eau. Aussi tentant que cela puisse être de prendre des selfies, les téléphones représentent la grande majorité des réclamations pour dommages accidentels.»