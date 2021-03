La meilleure façon de faire du beurre de cacahuète

Temps de lecture: 6 min

Dans Absolute Best Tests, Ella Quittner désacralise le sanctuaire de sa cuisine au nom de la vérité. Elle a fait bouillir des dizaines d'œufs, réduit en purée un nombre inquiétant de patates et fait cuire plus de brocolis que sa mémoire ne peut s'en rappeler. Aujourd'hui, elle s'attaque au beurre de cacahuète.

2020 fut l'année où l'arachide déchira tout. Chaque Américain y a consommé, en moyenne, 3,4 kilos d'arachides –un record historique. C'est ce que s'accordent à dire l'USDA, l'U.S. Census et, quel délice, le National Peanut Board (le Comité national de la cacahuète, en français). De ces 3,4 kilos par personne, environ 56% ont été ingérés sous forme de beurre de cacahuète. Je suis tout à fait prête à y croire dans la mesure où j'ai moi-même, un jour, tenté de racler du Skippy à l'intérieur d'un jouet pour chien.

Si, à ce stade, elles ont probablement décroché le titre de Miss Grignotage dans les vols intérieurs aux États-Unis, les cacahuètes ont commencé leur vie bien loin de là. Cette légumineuse est sans doute apparue en Amérique du Sud il y a quelque 10.000 ans. Les colons espagnols ont rapporté des arachides par tonneaux entiers en Europe avant de les introduire aux Philippines (pendant que les Portugais faisaient la même chose à Goa), encourageant leur prolifération en Chine et en Indonésie.

Les cacahuètes ont été expédiées en Afrique pour servir de marchandises que les Portugais échangeaient contre des épices et de l'ivoire, puis d'Afrique, elles sont remontées aux États-Unis par le biais du trafic d'esclaves. Jusqu'à la guerre de Sécession, les arachides sont restées principalement une denrée régionale de base du Sud américain. Les cacahuètes à grignoter et le beurre de cacahuète ont émergé à la fin du XIXe siècle et depuis, l'arachide est devenue une denrée de base dans le domaine de la cuisine et au-delà, ce que l'on doit en grande partie à George Washington Carver, inventeur de centaines de produits élaborés à partir de ces petites graines.

Enfin, des entreprises comme Conagra et Procter & Gamble n'ont pas mis longtemps à profiter du beurre et de l'argent du beurre de cacahuète. Ce qui nous amène, grosso-modo, à 2020. L'année de la cacahuète.

Nul candidat ne s'imposait donc mieux pour ma dernière rubrique Absolute Best Test de 2020 que le beurre de cacahuète (avec la bénédiction insistante de notre spécialiste référencement maison). Voici donc le résultat d'une journée passée au milieu d'une montagne d'arachides où, lorsque j'ai fait mes courses, le caissier qui passait mes articles m'a demandé si «tout allait bien».

À LIRE AUSSI La meilleure façon de faire mûrir un avocat

Préliminaires

Pour chaque test, j'ai utilisé 250 grammes de cacahuètes grillées non salées, 2 petites cuillères à soupe d'huile d'arachide, 1 cuillère à soupe de miel et une grosse demi-cuillère à café de gros sel. Un goûteur extrêmement partial qui se trouve également être mon papa a qualifié ces proportions de «délicieuses» et de «on dirait du bonbon».

Si vous préférez acheter des arachides crues et les griller vous-même, moi je dis bravo, vous méritez toute mon estime, vous n'avez plus qu'à les mettre au four sur une plaque à 180°C pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elles commencent à sentir bon et à transpirer légèrement, donc à briller.

Méthodes et révélations

Au blender ultra-puissant

Méthode:

Versez les cacahuètes dans le blender et mixez à puissance moyenne pendant une minute environ, jusqu'à ce qu'elles soient réduites en une poudre grossière. Raclez les parois du bol à la spatule, refermez et continuez à mixer jusqu'à ce que les cacahuètes forment une masse humide. Raclez de nouveau les bords, ajoutez l'huile, le miel et le sel, puis mixez à haute puissance jusqu'à obtenir la texture souhaitée, soit une ou deux minutes. Si nécessaire, interrompez-vous pour racler de nouveau les parois. Conservez à température ambiante une semaine maximum.

(Note: je soupçonne que le beurre de cacahuète réalisé au blender standard serait un peu plus granuleux, j'ai bien l'intention de tester et de revenir pour un deuxième round.)

Révélations

Chaque fois que j'utilise un Vitamix d'emprunt –je refuse de casquer– je suis estomaquée par sa puissance. Il y a toujours un moment, au bout d'une trentaine de secondes, où le moteur passe la vitesse supérieure et j'ai l'impression que ma cuisine va exploser. C'est précisément à ce moment-là que mes cacahuètes sont passées de l'état de graines à celui de poudre style parmesan râpé menu. Quelques minutes et raclages de bol plus tard, elles se sont changées en une matière plus humide et compacte, un peu comme de la pâte à biscuit qui s'émietterait. À ce stade, j'ai ajouté l'huile, le miel et le sel et roule ma poule, comme on dit chez les aficionados du Vitamix.

Le résultat? Un beurre de cacahuète si crémeux, si lisse et si brillant qu'il n'aurait pas déparé la couverture d'un magazine (ou d'une tartine). S'il était un tantinet plus texturé que du beurre de cacahuète industriel, il n'en avait pas le côté un peu collant et coagulé, ce qui est un bon point, en fait. Je serais ravie de faire couler du beurre de cacahuète mixé au blender dans n'importe quel yaourt ou bol de céréale, de le transformer en sauce pour le verser sur du riz ou l'incorporer dans ma prochaine fournée de tofu grillé. Les amateurs de grumeaux peuvent réserver la moitié des cacahuètes et les ajouter en même temps que l'huile et le miel.

De gauche à droite, de haut en bas: au robot, au mortier, du beurre de cacahuète de la marque Skippy, et au blender. | Ella Quittner

Au robot classique

Méthode:

Versez les cacahuètes dans le bol du robot équipé du couteau métal. Mixez pendant quelques minutes, jusqu'à ce que les cacahuètes soient réduites en une poudre grossière. Raclez les parois à la spatule, refermez le bol et continuez de mixer jusqu'à ce que les cacahuètes forment une masse humide. Raclez les parois du bol, ajoutez l'huile, le miel et le sel, et mixez de nouveau quelques minutes jusqu'à atteindre la texture voulue. Si nécessaire, faites quelques pauses pour racler les bords du bol. Conservez à température ambiante une semaine maximum.

Révélations

Comme je l'ai déjà mentionné dans ma rubrique Absolute Best Tests, le robot est l'accessoire le plus utilisé de ma cuisine. Ceci dit, les résultats peuvent être aléatoires quand les matières premières employées sont du lait ou des beurres végétaux (il s'agit ici d'une référence passive-agressive dirigée spécifiquement à l'encontre de mon ancien robot Cuisinart, qui a péri en trépidant quand j'ai tenté de faire de la purée de coco dans ses puissantes entrailles de plastique).

J'ai donc été surprise lorsque le procédé consistant à transformer des cacahuètes grillées en beurre soyeux avec un robot s'est avéré d'une extrême simplicité. La méthode était assez similaire à celle du Vitamix, sauf qu'il n'y a qu'un seul réglage «blend» dans le cas du robot, et le beurre de cacahuète qui en a résulté avait quasiment la même apparence. Dans un hypothétique tribunal du beurre de cacahuète, on pourrait éventuellement admettre que celui qui sort du robot est un tantinet plus granuleux que celui qui sort du blender mais, à part ça, il n'y a quasiment aucune différence. Comme avec le blender, si vous préférez une pâte plus texturée, ajoutez la moitié des cacahuètes à la moitié du processus.

À LIRE AUSSI Faut-il vraiment piquer les patates avant de les faire cuire?

Aux mortier, pilon et mixeur

Méthode:

Écrasez les cacahuètes au pilon dans un mortier jusqu'à obtention d'une pâte homogène (Note: si vous aimez la consistance plus grumeleuse, arrêtez quand il reste de petits éclats de cacahuètes dans la masse). Il m'a fallu environ 25 minutes pour 250 grammes de cacahuètes. Versez la pâte dans un grand bol ou dans la cuve de votre mixeur. Ajoutez l'huile, le miel, et le sel. Mixez une dizaine de minutes à puissance moyenne jusqu'à obtenir une émulsion crémeuse qui ne se décompose pas en plusieurs couches quand vous arrêtez de mixer. Conservez jusqu'à une semaine à température ambiante.

Révélations

Bonté divine. Avec ce beurre de cacahuète, ma bouche a eu un aperçu de ce que ressentiraient mes pieds s'ils enfilaient des chaussons de soie (ce qui ne m'a pas étonnée lorsque je me suis rendu compte que la méthode avait été adaptée pour le site Bon Appétit par mon ancienne collègue de Food52, Joanna Sciarrino, une de mes idoles dans le domaine de la pâte à tartiner et sauces à base de beurre de cacahuète.)

Mon beurre de cacahuète avait davantage de consistance que celui que j'avais obtenu au blender ou au robot; ce qui est peut-être imputable à mes médiocres talents dans le domaine du maniement du pilon. Mais c'était une caractéristique différente, pas un inconvénient. Cette méthode permet aussi d'avoir un meilleur contrôle du degré de croustillance de votre produit final, à la fois parce qu'on peut arrêter de pilonner quand on veut et parce qu'on peut ajouter des cacahuètes à n'importe quel moment pour varier les textures à volonté. La pâte obtenue au mortier et au pilon était aussi plus collante et plus épaisse que les deux autres versions.

Pas le temps de tout lire?

Faites le beurre de cacahuète de la façon qui vous plaira, de toute manière, ce sera délicieux. Pour une texture soyeuse et croustillante à la fois, optez pour le combo mortier-pilon, plus mixeur plongeant. Pour un résultat plus lisse et moins grumeleux, sortez le blender hyper puissant. Si vous n'en avez pas, un robot classique fera l'affaire pour un résultat quasiment identique.

Cet article a initialement été publié sur Food52.