Donner une alimentation végane à un enfant est-il dangereux?

La santé des végans fait parfois l'objet de critiques et de doutes de la part de celles et ceux qui ne suivent pas la même alimentation. Alors, quand il s'agit de donner ce type de régime alimentaire à un enfant, les végans font face à une pluie de mises en garde. Qu'en est-il réellement?

Tout d'abord, il est important de préciser que plusieurs études ont montré qu'adopter un régime végétalien n'affectait pas la santé des adultes. Mieux, cela peut s'avérer bénéfique, à la fois pour le corps mais aussi pour la planète (surtout si l'on adopte un mode de vie végan).

Pour autant, exclure tous les aliments d'origine animale -viande, poisson, oeufs, produits laitiers et autres- de l'alimentation d'un enfant pourrait, à première vue, s'avérer dangereux à une période cruciale de sa vie. La réponse scientifique est bien plus nuancée: il n'y a aucun danger, si cela est bien fait.

«La littérature scientifique est vraiment claire là-dessus: l'alimentation végane chez l'enfant est clairement viable. Aucune preuve scientifique ne montre un retard de croissance», explique à la RTBF Jérôme Bernard-Pellet, médecin nutritionniste. «On peut être végan de in utero jusqu'à la mort. Le seul risque connu est la carence en vitamine B12», précise-t-il.

Les végétalien·nes sont en effet privé·es de cette vitamine B12, qui joue un rôle particulièrement important dans le développement cognitif et que l’on trouve exclusivement dans la viande et le poisson. Si, à l'instar de l'adulte, l'enfant se supplémente en B12 grâce à des compléments alimentaires (versés dans les céréales par exemple), une alimentation végane serait tout à fait envisageable, même au plus jeune âge. Quant au lait, les parents choisissant un mode de vie vegan peuvent utiliser un lait maternisé à base de protéines de riz, ajoute le média belge.

Plus de B12 chez les enfants végans

Deux études réalisées entre autres par Markus Keller, nutritionniste et fondateur de l'Institut de recherche sur la nutrition végétale (IFPE) en Allemagne, viennent démonter tous les aprioris sur l'équilibre alimentaire des enfants végans.

Keller a étudié deux groupes d'enfants âgés de 1 à 3 ans et de 6 à 18 ans (400 individu·es par groupe) à l'intérieur desquels un tiers suivait un régime végétalien, un tiers un régime végétarien et un tiers mangeait notamment de la viande.

De manière générale, les résultats de l'étude montrent qu'il n'y avait aucune différence significative de taille et de poids entre tous ces enfants. En revanche, fait surprenant, les niveaux de vitamine B12 étaient particulièrement bons chez les enfants et adolescent·es végétalien·nes étudié·es (notamment grâce à leur complément).

D'un autre côté, les enfants du groupe végétalien ont obtenu des scores inférieurs aux autres groupes pour le calcium et la vitamine B2 (présents également en dessous des niveaux recommandés chez les deux autres groupes), mais des scores supérieurs en ce qui concerne la vitamine E, C, l'acide folique, le magnésium, les fibres et même le fer, précise le média Deutsche Welle.

Donner une alimentation végane à son enfant serait donc tout à fait envisageable, du moment que l'on dispose de connaissances robustes en nutrition.