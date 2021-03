Découvrez Slate Audio, notre nouvelle plateforme d'écoute et de sélection de podcasts

Temps de lecture: 2 min

Vous venez de terminer le dernier épisode de Transfert ou d'Amies et vous ne savez pas quel podcast écouter ensuite. Il y a bien ce super documentaire dont vous a parlé une collègue, mais vous ne vous souvenez plus du titre... Et ce programme de développement personnel qui traîne sur votre liste depuis des mois: par quel épisode commencer?

Parce qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans cette offre toujours plus prolifique de podcasts francophones, nous avons voulu vous aider à découvrir les meilleurs titres avec Slate Audio, notre nouvelle plateforme d'écoute et de sélection de podcasts.

Ici, pas d'algorithme froid ni de copinage, mais des humains, des oreilles et une promesse: consacrer notre temps à dénicher des pépites sonores pour vous éviter de perdre le vôtre à les chercher.

Désormais, en plus des programmes produits par Slate, nous vous présentons des podcasts de différents studios et producteurs que nous avons sélectionnés et qui ont accepté de nous rejoindre.

Une sélection critique

Plus qu'un simple catalogue, Slate Audio est une vraie plateforme éditorialisée et pensée pour vous donner toutes les clés:

chaque podcast est accompagné d'un texte critique qui vous éclaire sur son contenu;

deux épisodes pour vous initier au podcast en question ont été choisis par Matilde Meslin, journaliste spécialiste des podcasts et responsable éditoriale de Slate Audio.

Pour favoriser la découverte, la plateforme propose des playlists thématiques autour de l'actualité ou réalisées par des invité·es qui livrent leurs coups de cœur disponibles sur Slate Audio.

La première sélection est signée Élise Costa, chroniqueuse judiciaire pour Slate.fr, autrice de Fenêtre sur cour chez Arte Radio et auditrice de podcasts assidue.

Un outil de recherche intuitif

Si vous avez une idée précise de ce que vous aimeriez entendre, Slate Audio met à votre disposition un outil de classement des podcasts personnalisable: en indiquant une durée, un thème et/ou un format, vous trouverez facilement le titre qui répond à vos attentes, qu'il s'agisse d'une fiction sur la technologie, d'un témoignage sur le sexe ou d'un documentaire sur un fait-divers.

Lorsque vous consultez un podcast, la plateforme vous suggère d'autres programmes sur le même thème.

Ne perdez plus de temps en quête des podcasts qui vous feront vibrer, la rédaction de Slate.fr s'en charge pour vous et garantit une sélection enrichie chaque semaine. Bonne écoute sur Slate Audio!