L'insécurité est-elle un terrain miné pour le gouvernement?

Ces dernières semaines, plusieurs jeunes adolescents sont morts dans des rixes violentes ou après des règlements de comptes. À Argenteuil, dans le Val d'Oise, Alisha, 14 ans, a été battue puis jetée dans la Seine par deux camarades de lycée. Son corps sans vie a été repêché quelques heures plus tard.

L'opposition de droite et d'extrême droite fustige l'inaction du gouvernement face à cette violence entre jeunes. «Dans ce quiquennat, la marque de l'échec d'Emmanuel Macron sera le régalien, l'insécurité», a ainsi tancé Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.

La campagne de la présidentielle 2022 va-t-elle prendre la voie de celle de 2002, avec l'affaire Papy Voise? Le procès en mollesse régalienne d'Emmanuel Macron est-il justifié? Comment réagir sans tomber dans le «un fait divers, une loi»?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invitées, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Backbone Consulting, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.