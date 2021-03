Le chien de Joe Biden est complètement wouf

Temps de lecture: 2 min

Comme la plupart des présidents américains, Joe Biden est un homme à chiens. Ce qui est visiblement très apprécié par les Américains, qui y voient la marque d'un bon tempérament et de qualités louables. Sans compter que les chiens sont de merveilleux gadgets politiques.

Des temps difficiles pour le Congrès? Un scandale qui couve? Les sondages qui baissent? Besoin d'avoir l'air plus énergique? Moins énergique? Peu importe, tenez votre toutou en laisse et arpentez les trente mètres qui séparent Marine One de la porte de la Maison-Blanche. Hop, problème résolu. Ou, au minimum, attention détournée.

Reste que, du moins temporairement, Biden ne pourra plus compter sur ses fidèles assistants à la Maison-Blanche, car, selon CNN, ses deux bergers allemands ont été renvoyés à la niche de la résidence Biden dans le Delaware, après un événement qui a été qualifié d'«incident de morsure».

À LIRE AUSSI Donald Trump et les chiens, c'est compliqué

Nom d'un chien!

Le plus jeune des chiens Biden, Major, 3 ans, en serait le fautif. Major, adopté dans un refuge du Delaware en novembre 2018, aurait chiqué un agent de sécurité de la Maison-Blanche. Toujours selon CNN et ses sources proches du dossier, Major aurait manifesté «un comportement agressif à plusieurs reprises, notamment en sautant, aboyant, et en “chargeant” le personnel et la sécurité». Quant au plus âgé des bergers allemands présidentiels, Champ, 13 ans, il connaît si bien le quartier que ce ne sont pas les manigances de son colistier qui vont l'impressionner.

Voici une vidéo récente de la Première dame Jill Biden, en pleine propagande canine. Major y semble assez relax. Mais on ne peut jamais savoir avec les chiens parce qu'en fait, ils sont cabots.

Ce n'est pas la première fois que Major fait les gros titres. Lors du week-end de Thanksgiving, Biden, à l'époque président élu, s'était fracturé le pied en jouant avec son plus jeune berger allemand.