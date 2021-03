Bodhi ressemble à un chien mais des tests ADN affirment que c'est aussi un loup

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Imaginez que vous adoptez un adorable chiot et qu'au moment où vous devenez inséparables, vous apprenez qu'il a des gènes de loup. Improbable? C'est pourtant ce qu'une Américaine a vécu, selon le magazine Wired. Meghan, originaire du Wisconsin est l'heureuse maîtresse de Bodhi, un chien à l'épaisse fourrure blanche et beige, aux yeux bruns éclatants et aux grandes oreilles. Tout se passe très bien jusqu'au moment où ses amis et sa famille affirment que Bodhi ressemble fortement à un loup. Pour leur prouver le contraire, Meghan paye un test ADN pour chien. Résultat: Bodhi ne ressemble pas seulement à un loup, il en est un à 8%.

Si cette anecdote peut faire sourire, elle est révélatrice d'une situation complexe: aux États-Unis, plus de 900 villes ont promulgué des lois spécifiques aux races des chiens et notamment à propos des hybrides chiens-loups, imposant un éventail de mesures allant du port d'une muselière à l'euthanasie. À Madison, dans le Wisconsin par exemple, un règlement local énonce que les chiens-loups sont illégaux et peuvent être confisqués.

«Je ne dis à personne que c'est un loup parce que je m'inquiète de la réaction, confie Meghan. Les logements collectifs ont le droit d'établir leurs propres règles concernant les animaux de compagnie qu'ils autorisent, et je ne voudrais pas que quelqu'un au parc pour chiens le sache, de peur qu'ils me mettent dehors.»

Des résultats parfois inexacts

L'histoire de Meghan et Bodhi n'est pas un cas isolé. De plus en plus de personnes font tester l'ADN de leurs chiens et découvrent des informations surprenantes. Comme cette Américaine originaire de Louisiane qui a récemment adopté un chiot baptisé Jasper, décrit comme un «Chiweenie», un mélange de chihuahua et de teckel. Après le test ADN, elle a finalement découvert que le chiot était en réalité 50% Labrador Retriever, 40,7% Doberman Pinscher et 9,3% Rottweiler.

En 2020, l'intérêt pour ces tests a d'ailleurs augmenté d'environ 20%, rapporte le magazine. Et les entreprises qui proposent ce service ne manquent pas. Certaines prétendent déchiffrer le développement des chiens, d'autres leur personnalité, leur arbre généalogique ou encore leurs allergies. La société Wisdom Panel affirme de son côté avoir analysé plus de deux millions de chiens. Problème: ces résultats ne font pas l'unanimité chez les experts.

«Les gens utilisent souvent [ces tests] s'ils craignent que leur chien ne soit pas de la race enregistrée», explique Bill Lambert, responsable de la santé et du bien-être au Kennel Club. «Ces tests peuvent informer sur la nature probabiliste de la génétique qui compose un chien, mais il n'existe pas de test ADN qui vous dira quelle race de chien vous avez.» Déjà en 2018, un groupe de vétérinaires et de professeur·es de médecine avait demandé que l'industrie de la génétique des animaux de compagnie soit «freinée». Selon lui, ces entreprises font «des bénéfices en vendant des informations potentiellement trompeuses et souvent inexactes».