La Chine en quête d'un nouveau baby boom

Bonne nouvelle économique pour la Chine: elle a poursuivi sa croissance durant la pandémie, les spécialistes s'accordant à dire qu'elle devancera les États-Unis dès 2028. Concernant l'avenir, il y a en revanche plusieurs bémols, qui préoccupent les observateurs et observatrices. Ils sont au nombre de trois: la baisse progressive du nombre d'actifs et d'actives, le déséquilibre au niveau des naissances (il y naît actuellement 114 garçons pour 100 filles), et un vieillissement accéléré de la population, qui en fait l'une des championnes du genre.

D'après les autorités, les naissances ont baissé de 15% en 2020 par rapport à l'année dernière, rapporte le Washington Post. Le taux de natalité a atteint des fossés sans précédent. À ce rythme, la population du pays devrait commencer à diminuer dès 2027, d'après un calcul effectué par l'Académie Chinoise de Sciences Sociales. Cette dernière fournit un autre chiffre préoccupant: à partir de 2025, plus de 20% des Chinois et Chinoises auront plus de 65 ans.

La levée de la politique de l'enfant unique en 2016 n'a pas suffi: la Chine va devoir passer à la vitesse supérieure si elle souhaite conserver sa force de frappe. S'il est désormais permis d'avoir deux enfants, la limite pourrait encore être remontée, comme c'est déjà le cas dans certaines provinces, le maximum est de trois. Le pays dit vouloir mener une politique nataliste «optimale» et «inclusive» afin de soutenir les familles qui désireraient avoir plusieurs enfants.

Un mariage hétéro sinon rien

Reste que les contours de cette politique sont encore flous. Seuls les couples hétéros mariés ont actuellement accès à une assistance médicale. Les femmes célibataires sont pour l'instant privées de fécondation in vitro ou de congélation d'ovocytes, et la Commission de Santé chinoise a récemment précisé que cela ne changerait pas de sitôt.

«Ils disent que les enfants doivent avoir des pères, et qu'une femme ne peut devenir mère que s'il y a un père légal», explique l'activiste féministe Xiao Meili. «Le gouvernement force le lien entre mariage et parentalité.» La jeune femme fait partie d'un groupe qui milite pour que les couples non mariés, les couples homosexuels et les célibataires aient également le droit d'être aidé·es à devenir parents.

Parmi les mesures proposées par le gouvernement chinois, il y a l'abaissement de l'âge minimum pour se marier. Jusqu'ici, il était de 20 ans pour les femmes et 22 ans pour les hommes, mais la barre pourrait être abaissée à 18 ans pour toutes et tous. Cela pourrait permettre aux couples de devenir parents plus tôt... et donc se se sentir plus capables et désireux d'avoir d'autres enfants.

Faire sauter la limite du nombre de naissances ne suffira sans doute pas, puisque certaines catégories de la population semblent renoncer en masse à la parentalité: c'est par exemple le cas des couples installés en ville, découragés par le coût de la vie et la pression sociale liée à l'éducation d'un enfant. Ailleurs, les familles continuent généralement à se contenter d'un unique enfant, la politique de l'enfant unique instaurée de 1979 à 2016 ayant créé un certain nombre d'habitudes qui peineront à être abandonnées.