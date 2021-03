Non, le Dr. Seuss n'est pas victime de «cancel culture»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bustle

Dans le même temps que la polémique sur le prétendu dégenrage de Monsieur Patate (un pataquès très bien résumé par 20 Minutes), Fox News a également fait ses choux gras d'une autre polémique liée au monde de l'enfance: d'après la chaîne, plusieurs livres du Dr. Seuss (créateur du Grinch et du Chat chapeauté) auraient été dépubliés au nom de la «cancel culture». C'est ainsi que la nouvelle fut annoncée à l'antenne, et c'est également de cette façon que Howard Kurtz la présente dans son article.

Après des années passées à dénoncer le «politiquement correct» dès qu'un réactionnaire était renvoyé dans ses vingt-deux mètres, il semblerait que la nouvelle mode consiste à invoquer les méfaits de la «cancel culture» ou de la «woke culture» (également citée par Fox News) dès qu'une œuvre est retirée, modifiée, ou accompagnée d'un avertissement.

Or, concernant le Dr. Seuss, la vérité est ailleurs: en réalité, si la maison d'édition du célèbre auteur a décidé de ne plus distribuer six des cinquante livres qu'il a publiés, c'est en raison du racisme anti-asiatique présent dans certaines de ses pages. Les personnes asiatiques y sont effectivement dépeintes suivant tous les clichés du genre: peau outrageusement jaune, yeux réduits à un simple trait, chapeaux triangulaires et bols de riz. Dans le monde de la BD franco-belge, on retrouve cette imagerie dans plusieurs volumes de Lucky Luke, de Morris, avec le personnage de Ming Li Foo, le blanchisseur chinois.

La société Dr. Seuss Enterprises, qui gère l'image et le patrimoine de l'auteur depuis son décès en 1991, a décidé qu'il n'était plus possible de proposer de telles images et qu'il était plus sage de cesser de produire des exemplaires de And to Think That I Saw It on Mulberry Street (1937), If I Ran the Zoo (1950), McElligot's Pool (1947), On Beyond Zebra! (1955), Scrambled Eggs Super! (1953) et The Cat's Quizzer (1976). Ces six ouvrages, considérés comme très secondaires dans la bibliographie du Dr. Seuss, n'ont jamais été publiés en France.

Une réflexion de fond

Pour Bustle, Dana Schwartz revient sur le fait que le camp réactionnaire s'empare de chaque décision, aussi anodine ou sensée soit-elle, pour tenter de se prétendre victime d'une nouvelle course à la bien-pensance. On rappellera simplement que la décision de Dr. Seuss Enterprises ne fait pas suite à une quelconque levée de boucliers venue des réseaux sociaux, mais qu'elle est le fruit de longs débats internes sur les suites éditoriales à donner aux livres concernés.

Précisant que ces livres «représentent des personnes d'une manière inappropriée et fausse» (façon élégante de désigner le racisme du trait), les porte-parole de la société ont également fait savoir que la concertation avait été longue et minutieuse: «Dans le cadre de notre processus d'examen et de validation, nous avons écouté et tenu compte des commentaires de nos lecteurs, notamment d'enseignants, d'universitaires et de spécialistes. Nous avons ensuite travaillé avec un panel d'experts, dont des éducateurs, pour revoir notre catalogue de titres.»

Si «cancel culture» il y avait, on rappelle que l'intégralité des livres écrits par le Dr. Seuss seraient actuellement sur la sellette, au nom d'agissements ou de propos rendus publics. Or la censure du Lorax ou des Œufs verts au jambon n'est absolument pas d'actualité. L'idée n'est pas d'annuler l'existence médiatique et culturelle de l'auteur, mais simplement de laisser de côté des livres aux valeurs désormais indéfendables. Pas de quoi fouetter un chat ou pousser de hauts cris. Nous pourrons continuer à nous délecter des aventures de l'éléphant Horton sans craindre pour notre survie.