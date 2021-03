À New York, il est possible d'acheter des tests Covid dans un distributeur automatique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Post

En général, les distributeurs automatiques permettent d'acheter une canette de soda, des bonbons ou un paquet de chips. À New York, on y trouve des tests de dépistage du Covid-19. Depuis janvier, un magasin situé à quelques pas de l'Empire State Building accueille deux des nouveaux distributeurs de la société Wellness 4 Humanity, qui vendent des tests salivaires à réaliser chez soi, rapporte le New York Post.

Une fois le kit acheté –un test Covid, une étiquette préimprimé et des instructions vendus pour la modique somme de 149 dollars, environ 125 euros, à payer uniquement par carte–, il suffit de faire le prélèvement à domicile avant de le retourner à l'un des laboratoires partenaires de la société, via la compagnie de transport FedEx. Les résultats sont ensuite envoyés par SMS ou mail dans les quarante-huit heures. Les tests peuvent être remboursés par les assurances, précise le quotidien.

«Je voulais obtenir quelque chose de rapide et fiable», indique Lauren Folland, 24 ans et originaire de Jamaïque. Pour elle, le kit distribué par la machine semble être «la manière la plus luxueuse de se faire tester: vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture» ni de vous «préoccuper des horaires» d'ouverture des laboratoires.

Bientôt disponibles à Los Angeles ou Boston

Selon les chercheurs du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ces tests en libre-service peuvent contribuer à freiner la propagation du virus. Et pour cause, ils ont découvert que dans le cadre du dépistage du Covid-19, un échantillon de salive prélevé sur soi-même est aussi précis qu'un prélèvement nasal réalisé par un professionnel de santé.

À lire aussi En Chine, le test Covid se fait par prélèvement anal

Pourtant, les tests vendus en distributeurs n'ont pas été totalement approuvés par la FDA, l'agence américaine qui gère les autorisations de mises sur le marché des médicaments et des dispositifs médicaux. Il fait toutefois partie d'une série de kits de prélèvement nasal et de salive à domicile disponibles dans le cadre de l'autorisation d'utilisation d'urgence, ce qui signifie que la FDA les autorise «lorsque certains critères statutaires ont été remplis, notamment qu'il n'existe pas d'alternatives adéquates, approuvées et disponibles».

Après New York, l'aéroport international d'Oakland en Californie et certaines universités se sont récemment procuré des distributeurs automatiques avec des test Covid-19. Wellness 4 Humanity souhaite également en installer dans d'autres grandes villes, notamment Los Angeles, San Francisco, Boston et Dallas.