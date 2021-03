Un retour à «une vie plus normale» mi-avril sans confinement, c'est possible?

Temps de lecture: 2 min

Son ennemi, c'est le confinement. Emmanuel Macron continue de penser que ce dispositif, même limité au week-end, est peut-être pire que le mal. Il mise plutôt sur la vaccination. C'est une prise de risque politique et sanitaire, au moment où le nombre de contaminations augmente. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal est allé jusqu'à évoquer un retour à une vie plus normale «peut-être dès la mi-avril».

Est-ce crédible? La stratégie de l'exécutif est-elle la bonne? Est-elle assez lisible et concertée?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards