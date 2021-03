D'où vient l'obsession des hommes pour des abdos parfaits?

Temps de lecture: 5 min

L'obsession pour les abdominaux parfaits, les «six packs», comme on dit au Québec, ne montre aucun signe de relâchement. Et si l'on en croit la recherche sur l'image du corps masculin, elle ne va qu'en augmentant. Ce phénomène est renforcé par les médias sociaux.

Aujourd'hui, il existe toute une industrie centrée sur l'obtention –et le maintien– d'abdominaux bien découpés. Ils font l'objet de livres et de messages sur les médias sociaux et semblent être le prérequis pour jouer dans les films d'action. Les femmes aussi ressentent de plus en plus cette pression d'arborer des abdos bien visibles, car les idéaux corporels des athlètes féminines ont évolué. Tout cela soulève une question: quand cet engouement pour le six pack a-t-il commencé?

On pourrait croire que cette mode est relativement récente, un sous-produit de la culture du fitness, populaire dans les années 1970 et 1980, lorsque Arnold Schwarzenegger et Rambo régnaient, et que les magazines de musculation et l'aérobie ont pris leur envol.

L'histoire prouve le contraire. En fait, la fascination occidentale pour les abdominaux découpés remonte à la fin du XVIIIe et au début du XIXesiècle, lorsque l'image idéale du corps masculin a commencé à changer.

Les Grecs inspirent l'envie

C'est lors de mes recherches sur la santé et les cultures corporelles en Irlande que j'ai développé une fascination pour l'évolution des idéaux corporels masculins. L'historien français George Vigarello a écrit sur la façon dont la figure et la silhouette masculines idéales ont évolué dans la société occidentale. Les cultures britannique et américaine des XVIIe, XVIIIe et, dans une certaine mesure, XIXe siècles, valorisaient les corps masculins larges, avec un léger embonpoint. Les raisons de cette évolution sont relativement simples: les hommes riches pouvaient se permettre de manger davantage et une taille plus forte était un signe de réussite.

Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les hommes ont souhaité avoir un physique mince et musclé. En l'espace de quelques décennies, les corps bien en chair ont été considérés comme négligés, tandis que les silhouettes minces, athlétiques ou musclées étaient associées au succès, à l'autodiscipline et même à la piété.

Grèce antique. Le kinésiologue Jan Todd et d'autres auteurs ont écrit sur l'impact de l'imagerie et de la statuaire de la Grèce antique sur l'image corporelle. De la même manière que les médias sociaux ont déformé l'image du corps, des artefacts comme les marbres d'Elgin –des sculptures importées en Angleterre au début des années 1800 dont les figures masculines sont minces et musclées– ont contribué à stimuler l'intérêt pour la musculature masculine.

Cet intérêt pour la musculature s'est accentué au cours du siècle. En 1851, une grande fête commerciale et culturelle connue sous le nom de «Grande Exposition» a été organisée à Londres. À l'extérieur des salles d'exposition se trouvaient des statues grecques. En 1858, l'éducateur physique britannique George Forrest a écrit sur l'impact de ces statues, estimant que les Britanniques «sont apparemment dépourvus de cette belle série de muscles qui entourent la taille, et se voient si bien dans les anciennes statues».

Projections de la puissance militaire

Les statues et les peintures ont eu de l'importance bien avant que la photographie n'influence les normes de forme physique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Cependant, le développement de l'entraînement militaire au début du siècle a été tout aussi important.

À la suite des guerres napoléoniennes, au début du XIXe siècle, plusieurs programmes d'entraînement ont été créés pour renforcer le corps des jeunes hommes en Europe. Les soldats français étaient réputés pour leur excellente forme physique, tant par leur capacité à marcher pendant des jours qu'à se déplacer rapidement lors d'un combat. Après les humiliantes défaites subies par de nombreux États européens aux mains des forces de Napoléon, leurs dirigeants ont commencé à prendre beaucoup plus au sérieux la santé de leurs soldats.

Le gymnaste et éducateur prussien Friedrich Ludwig Jahn, grâce à son programme d'exercices Turner, a eu la charge de «muscler» la force militaire de la Prusse.

En France, un professeur de gymnastique espagnol nommé Don Francisco Amorós y Ondeano a été responsable de reconstruire le physique et l'endurance des troupes françaises, tandis qu'en Angleterre, un professeur de fitness suisse nommé P.H. Clias a formé l'armée et la marine dans les années 1830. Pour répondre à l'intérêt croissant des Européens pour l'entraînement physique, des gymnases de plus en plus grands ont commencé à être construits sur le continent.

Strongman Project Les soldats n'étaient pas les seuls à participer à ces programmes. Par exemple, le système de Friedrich Ludwig Jahn –qui encourageait l'utilisation de barres parallèles, d'anneaux et de la barre fixe– est devenu l'un des programmes d'exercice les plus populaires de ce siècle auprès des Européens. Il a ensuite gagné des adeptes parmi les Américains. Le Suisse Clias, quant à lui, a ouvert des classes pour les hommes des classes moyennes et supérieures, et Amorós y Ondeano –avec d'autres professeurs de gymnastique européens– a été régulièrement cité dans des textes publiés sur le sujet à partir des années 1830. À LIRE AUSSI Les scientifiques n'ont trouvé aucune différence entre le cerveau des femmes et des hommes

L'industrie du «six pack» est née

C'est ainsi que l'engouement moderne pour les abdos est né: dans un premier temps, les hommes ont commencé à regarder avec admiration et envie les statues grecques, puis ils ont développé les moyens de sculpter leur corps à l'image de ces statues. Pendant ce temps, les écrivains des années 1830 et 1840 ont influencé les hommes à aspirer à des corps sveltes, des ceintures abdominales fortes et à éviter d'accumuler de la masse graisseuse en excès.

Mais l'obsession du six pack a véritablement pris son essor au début des années 1900. À cette époque, des hommes forts comme Eugen Sandow ont su tirer parti de l'intérêt pour l'imagerie et la gymnastique grecques en utilisant la photographie, le courrier et la nouvelle science des suppléments nutritionnels.

Sandow lui-même vendait des livres, du matériel d'exercice, des suppléments nutritionnels, des jouets pour enfants, des corsets, des cigares et du cacao. Il a un jour été reconnu comme le «spécimen le plus parfaitement développé au monde», et a inspiré d'innombrables hommes à se débarrasser de leur excès de «chair» –le terme donné pour la graisse corporelle– afin de pouvoir montrer leurs abdominaux.

Ce n'est qu'à la fin des années 1980 et au début des années 1990 que l'obtention d'un six pack est devenu une obsession. Une recherche sur Google Ngram montre que du milieu à la fin des années 1990, la popularité du terme a augmenté de manière exponentielle.

Les termes «abdominaux» et «six pack» sont rapidement devenus des expressions courantes grâce à d'ingénieux spécialistes du marketing déterminés à vendre une gamme d'appareils permettant de se mettre en forme rapidement, comme Abs of Steel ou 6-Minute Abs.

Peu ont résisté à l'épreuve du temps. Mais l'engouement pour le très convoité six pack perdure: rien que sur Instagram, plus de 12 millions de publications portent le mot-clé #sixpack.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.