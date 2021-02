Contre le Covid, faut-il plus de mesures locales?

Temps de lecture: 2 min

Emmanuel Macron a fait le pari de ne pas reconfiner le pays, mais la situation sanitaire devient alarmante dans plusieurs territoires. Certains élus dénoncent une centralisation excessive des prises de décision, un manque d'attention porté aux nuances entre les régions et départements. Le confinement le week-end est désormais en vigueur à Nice et Dunkerque, Anne Hidalgo réclame un confinement de Paris pour trois semaines et Jean Castex a annoncé jeudi 25 février qu'une vingtaine de départements étaient maintenant «placés en surveillance renforcée».

Le gouvernement devrait-il prendre plus de mesures territorialisées? L'approche régionalisée ne sera-t-elle qu'un gain de temps avant l'adoption de nouvelles mesures générales?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invitées, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Backbone Consulting, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.