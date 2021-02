Les «granfluencers», ces grands-parents qui cartonnent sur Instagram

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Post, Daily Mail

Les réseaux sociaux ne sont pas consacrés qu'aux nouvelles générations. Alors que certains de nos grands-parents ont encore du mal à comprendre toutes les fonctionnalités de Facebook, d'autres se débrouillent parfaitement et notamment sur Instagram.

Le réseau social de partage de photos a même vu naître un nouveau genre d'influenceurs: les «granfluencers». Ce sont des papys et mamies de 60 ans et plus, suivis par des milliers voire des millions d'internautes, rapporte le New York Post. Loin des clichés, ils vivent leur vie à 100%, portent des vêtements de créateurs, voyagent, font du sport et travaillent avec les plus grandes marques.

L'une des plus populaires est Helen Ruth Elam, connue sous le pseudo @baddiewinkle. Depuis ses débuts sur Instagram il y a sept ans, elle ne cesse de partager ses plus beaux looks et maquillages déjantés. Aujourd'hui, cette mamie glamour de 92 ans, originaire du Kentucky est suivie par 3,5 millions de personnes, dont Rihanna. Certains de ses contenus en partenariat avec des grandes marques comme Amazon, Canada Dry ou LG, lui apportent jusqu'à 9.815 dollars, un peu plus de 8.000 euros par post, selon le Daily Mail.

Des comptes inspirants

À 67 ans, Lyn Slater alias @iconaccidental, mène une double vie: elle est professeure de droit à l'université Fordham de New York et influenceuse mode. Suivie par presque 800.000 adeptes, elle est devenue célèbre par erreur en 2013, quand des photos d'elle prises dans la rue lors de la Fashion Week de New York ont fait le tour d'internet. Depuis, elle a décroché un contrat avec la prestigieuse agence de mannequinat Elite Models London.

Dans un autre style, Joan MacDonald partage avec son million d'abonnés son mode de vie actif, ses séances de musculation, des photos d'elle avant-après ainsi que des messages inspirants. «Nous pouvons encore nous surprendre et faire des exploits de force même en vieillissant», peut-on lire sur un post où l'influenceuse de 74 ans soulève presque 80 kilos de poids. Si une majorité des «granfluencers» sont des femmes, les hommes aussi s'y mettent. Comme Irvin Randle, 59 ans, aux 417.000 abonnés, surnommé «Mr steal your grandma», littéralement le «M. qui vole ta grand-mère».

Si les réseaux sociaux sont souvent jugés superficiels, ces comptes décomplexants sont des modèles pour toutes les personnes qui ont peur de vieillir. «J'ai dû accepter le fait que le vieillissement est inévitable, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le contrôler, alors essayez d'être le meilleur possible», confie Lyn Slater, à AARP, un lobby américain qui œuvre à améliorer la qualité de vie des citoyens. «J'ai la soixantaine et je n'ai jamais eu autant de visibilité. Il est temps d'avoir une nouvelle vision de ce que signifie être une femme plus âgée.» Qui a dit que l'influence et le style avaient un âge?