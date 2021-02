Les césariennes portent-elles ce nom à cause de Jules César?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Les césariennes font partie de la culture humaine depuis l'Antiquité. Cette chirurgie, qui se caractérise par l'accouchement d'un bébé par l'abdomen de la mère, est référencée dans l'ancien folklore hindou, égyptien, grec, romain et européen. Mais d'où vient le terme? Une théorie populaire viendrait appuyer le fait que le mot «césarien» soit dérivé de la naissance chirurgicale du chef romain Jules César.

Une encyclopédie historique byzantine-grecque du Xe siècle appelée La Souda est l'un des premiers documents venant appuyer les arguments de la légende urbaine. On peut y lire: «Quand sa mère est morte au neuvième mois, ils l'ont ouverte, l'ont fait sortir et l'ont nommé ainsi; car dans la langue romaine, la dissection est appelée “César”.» Cependant, la probabilité que cette théorie soit exacte est mince. Au moment de la naissance de Jules César en 100 avant J.-C, les césariennes n'étaient pratiquées que lorsqu'une mère était morte ou mourante, pour tenter de sauver l'enfant. La mère de César, Aurelia, est réputée pour avoir vécu l'invasion de la Grande-Bretagne par son fils, ce qui rend hautement improbable qu'elle ait accouché par cette opération. De plus, la pratique des césariennes faisait partie d'une loi mise en place avant la naissance de Jules César. Ainsi, même s'il est né par césarienne, il n'était certainement pas le premier.

Où en sommes nous?

Si cette histoire de l'origine du terme est fausse, pourquoi les césariennes sont-elles toujours associées à Jules César aujourd'hui? La réponse réside dans les origines du nom «César», qui vient du mot latin caedere, signifiant couper. L'auteur romain Pline l'Ancien a exploré l'origine des césariennes dans son livre Historia Naturalis, suggérant que Jules César a été nommé d'après un ancêtre né par césarienne. Mais avec le temps, cette conclusion peut avoir été mal interprétée. Pline faisait clairement référence aux ancêtres de Jules César, bien qu'aujourd'hui beaucoup croient que la procédure est une référence à l'empereur lui-même.

Pendant des siècles, l'accouchement par césarienne est resté une procédure dangereuse. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, l'accouchement chirurgical a presque toujours entraîné la mort de la mère par infection ou hémorragie. Aujourd'hui, la médecine moderne et les techniques chirurgicales avancées ont considérablement réduit ces chiffres. Les césariennes sont en augmentation et fréquemment pratiquées comme alternative à l'accouchement par voie basse.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre d'accouchements par césarienne était de 16 millions en 2000. Il est passé à 29,7 millions en 2015, soit 21% des accouchements dans le monde.