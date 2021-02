Un appel téléphonique de dix minutes réduirait le sentiment de solitude

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Une étude nécessaire alors que des milliers de personnes se retrouvent de plus en plus seules, à cause de la pandémie Covid-19. Discuter avec quelqu'un au téléphone, pendant dix minutes et plusieurs fois par semaine, peut diminuer le sentiment de solitude, selon une étude publiée dans la revue médicale JAMA Psychiatry et réalisée sur 240 participants âgés de 27 à 101 ans.

Vingt pourcent des personnes ayant reçu ces appels ont déclaré s'être senties moins seules, rapporte l'étude. Pour obtenir un résultat plus précis, les participants ont dû répondre aux trois questions de l'échelle de solitude UCLA: combien de fois ressentez-vous le manque de compagnie? Combien de fois vous sentez-vous mis de côté? Combien de fois vous sentez-vous isolé des autres? Sur une échelle de 3 à 9, la moyenne est passée de 6,5 à 5,2 après les appels.

Dans le cadre de la recherche, seule la moitié du groupe a été sélectionnée pour recevoir des appels téléphoniques de volontaires, pendant un mois. Ces derniers ont été brièvement formés aux techniques de communication empathique, qui impliquent une écoute active et des questions sur ce dont leur interlocuteur parle, explique à CNN, Maninder Kahlon, autrice principale de l'étude et professeure de santé de la population à l'université du Texas.

Un impact positif sur la santé mentale

La première semaine, les participants ont été appelés pendant cinq jours, avant de recevoir entre deux et cinq appels maximum pour le reste du mois. Grâce à ce programme, les participants ont pu discuter de divers sujets dont leur vie quotidienne et celle des volontaires. Des moments uniques pour ces personnes toutes clientes de Meals on Wheels Central Texas, une organisation qui livre des repas aux personnes âgées et handicapées, confinées toute l'année.

En plus de combler la solitude, ces appels de dix minutes amélioreraient la santé mentale générale des individus, puisqu'ils seraient capables de réduire la dépression et l’anxiété. Les chercheurs ont ainsi découvert que le niveau d'anxiété des participants avait diminué de plus de 30% sur l'échelle GAD-7, qui mesure les troubles anxieux, et les épisodes dépressifs de près de 24% sur l'échelle PHQ-8, un questionnaire personnel de santé pour la dépression, par rapport au groupe de contrôle (qui n'a pas reçu d'appels). Ces chiffres sont «encore plus frappants que l'impact de la solitude, car nous ne nous attendions pas nécessairement à ce degré de résultats», analyse la professeure.

Il ne reste plus qu'à mettre cette étude en pratique au quotidien. À toutes les personnes qui se sentent seules, Maninder Kahlon recommande d'ailleurs de contacter quelqu'un de leur famille ou de leurs réseaux d'amis, en qui elles ont confiance. À l'inverse, il est également important d'aider ses proches qui peuvent se sentir mal.