Avis aux nostalgiques, les cassettes VHS font leur grand retour!

C'est le moment de ressortir ses vieilles VHS du grenier. Avec la création du DVD puis l'essor du streaming et des géants comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime, on pensait les cassettes vidéo totalement finies et pourtant, un marché de plus en plus puissant se développe en ligne et en magasins, révèle le New York Times.

Sur Instagram par exemple, amateurs et professionnels partagent leurs précieuses cassettes, accompagnées du hashtag #VHSforsale (VHS à vendre), qui compte plus de 45.000 publications. Si certaines se vendent à des prix plutôt raisonnables comme Les Dents de la mer à 2,50 dollars (2 euros) ou Shining à 6 dollars (près de 5 euros), les tarifs peuvent vite augmenter: la cassette de la comédie Kangourou Jack, sortie en 2003, est notamment affichée à 190 dollars (156 euros). La demande est tellement forte que l'on peut même trouver sur le site de vente en ligne Etsy, une copie en édition limitée du dessin animé Disney La Petite sirène à 45.000 dollars (presque 37.000 euros)!

Pour les passionnés, les VHS offrent quelque chose que les autres supports vidéo n'ont pas: une vaste bibliothèque d'images animées qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. «Tout ce à quoi vous pouvez penser se trouve sur une cassette VHS, c'était un média révolutionnaire, affirme Josh Schafer, rédacteur en chef de Lunchmeat VHS, un magazine dédié aux cassettes. C'était un moyen pour tout le monde de capturer quelque chose et de le diffuser ensuite.»

Un moyen de se rapprocher du passé

Des bobines immortalisant des réunions de famille, aux films qui ne sont jamais sortis en DVD, en passant par les grands événements enregistrés à l'aide d'un magnétoscope comme les finales de Coupe du monde... Depuis leur création au Japon en 1976, les VHS ont accompagné le quotidien de millions d'individus.

Michael Myerz, un artiste expérimental hip-hop d'Atlanta, s'inspire justement du son des cassettes dans son travail. «La qualité est brute mais chaleureuse et pleine de saveur», décrit-il. «Je pense que les gens sont nostalgiques de l'aura de l'ère des VHS, analyse Thomas Allen Harris, maître de conférences en études cinématographiques et médiatiques à l'université de Yale. Tellement de cultures y sont enracinées.»

Pour certains, les VHS sont un moyen de se rapprocher du passé et notamment pour les enfants des années 1990 qui ont grandi avec. «Je pense que nous avons été les derniers à grandir sans internet, sans téléphone portable ou sans médias sociaux», indique April Bleakney, une artiste de 35 ans qui possède entre 2.400 et 2.500 cassettes, dont certaines héritées de sa grand-mère. S'accrocher aux «vieilles méthodes analogiques» semble donc «très naturel» pour elle. Tendance éphémère ou intemporelle? En tout cas, les VHS ne seront sûrement pas les derniers objets vintage à faire leur come-back.