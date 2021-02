Certains organismes terrestres pourraient survivre sur Mars

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Cnet

Du nouveau dans la recherche de vie sur la planète rouge. Certains microbes présents sur la Terre pourraient survivre sur Mars, au moins temporairement, rapporte un article du site Cnet. C'est en tout cas ce qu'ont prouvé une équipe de recherche de la NASA et du Centre aérospatial allemand, en envoyant plusieurs échantillons de micro-organismes et de champignons dans la stratosphère terrestre, où les conditions sont similaires à celles de la surface de Mars.

«Certains microbes, en particulier les cellules de la moisissure noire, ont pu survivre au voyage, même lorsqu'ils ont été exposés à de très fortes radiations [ultraviolettes]», explique Marta Filipa Cortesão, principale autrice de l'étude publiée dans la revue scientifique Frontiers in Microbiology.

Les micro-organismes étaient stockés à l'intérieur d'un conteneur spécialement conçu, appelé Marsbox, qui simulait la pression et la composition de l'atmosphère martienne. Le transporteur était composé d'une couche blindée contre les radiations et d'une couche non blindée. «Cela nous a permis de séparer les effets des radiations des autres conditions testées: dessèchement, atmosphère et changement de la température pendant le vol», précise la chercheuse.

Une étude nécessaire

Savoir si la vie terrestre peut résister à l'environnement martien ou non, est primordial pour les mesures de protection du système planétaire et l'exploration spatiale, affirme l'étude. D'autant que plusieurs puissances mondiales se sont récemment lancées dans la course vers Mars.

«Avec les missions de longue durée en équipe vers Mars, nous devons savoir comment les micro-organismes associés à l'homme survivraient sur la planète rouge, car certains peuvent présenter un risque pour la santé des astronautes», détaille Katharina Siems, coautrice de l'étude.

«De plus, certains microbes pourraient être inestimables pour l'exploration spatiale. Ils pourraient nous aider à produire de la nourriture et des matériaux indépendamment de la Terre, ce qui sera crucial lorsque nous serons loin de chez nous.»