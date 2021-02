Où se situe la plus ancienne structure artificielle au monde?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quelle est la plus ancienne structure artificielle au monde?»

La réponse de Christophe Gourraud, ancien ingénieur télécom:

Le site le plus ancien connu à ce jour est celui de Göbekli Tepe en Turquie. Il a été découvert en 1962 mais ce n'est que dans les années 1990 qu'on a réalisé son importance et commencé les fouilles. À ce jour, une fraction seulement du site a été mis à jour.

On pense que c'est un site cultuel et, pour l'instant, aucune preuve concluantes qu'il y ait eu des habitats n'a été retrouvée.

Le site est composé de cercles concentriques avec des piliers de 6 mètres de haut enchassés dans la roche. Ils sont en forme de T et représentent apparemment des formes humaines. Certains sont ornés de bas reliefs.

Des bas reliefs à motif d'oiseaux. | Klaus-Peter Simon via Wikimedia

Le premier temple avant l'agriculture

Il a fallu des centaines de personnes pendant des siècles pour ériger ces structures et, le plus incroyable, c'est que ce sont des cueilleurs chasseurs qui l'ont édifié, avant l'avènement de l'agriculture et de l'élevage.

La construction a débuté au plus tard au Xe millénaire avant notre ère, mais certains considèrent qu'il pourrait être encore plus ancien.

Il a été abandonné au cours du VIIIe millénaire, peut-être à la suite de l'avènement de nouveaux cultes associés à l'agriculture. Il n'a pas simplement été abandonné, il a complètement été enseveli sous terre.

Göbekli Tepe est l'un des sites archéologiques les plus importants jamais trouvés. Les structures mégalithiques de ce premier temple avant l'agriculture remettent complètement en question les idées que l'on a forgé sur nos ancêtres.