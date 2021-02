En évitant un reconfinement, Macron et Castex font grimper leurs cotes de popularité

Temps de lecture: 2 min

Chaque mois, l'Ifop publie son tableau de bord des personnalités, mesurant la popularité de chacune. Dans celui de février 2021, le président de la République passe la barre des 50% d'opinions positives, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le printemps 2018. Le Premier ministre Jean Castex gagne quant à lui 3 points. Ces bons résultats seraient liés à la stratégie sanitaire de l'exécutif, qui a écarté pour l'heure un reconfinement.

Reflètent-ils une tendance générale d'appréciation de la façon dont Emmanuel Macron gère la crise sanitaire? Cette popularité peut-elle se traduire en intentions de vote?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités, Frédéric Dabi, directeur-adjoint de l'Ifop, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Backbone Consulting, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.