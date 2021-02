Pour votre santé, lavez-vous les dents avant de boire votre café

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Pour beaucoup de personnes, chaque journée commence de la même façon: douche, café au petit-déjeuner et brossage de dents. Si cette routine est entrée dans les mœurs, elle est pourtant très mauvaise pour la santé dentaire. En effet, il est bien connu que le café tache les dents, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a un ordre à respecter pour limiter les dégâts.

Selon plusieurs dentistes, il est très important de se brosser les dents avant de boire son café et non immédiatement après, rapporte un article du HuffPost. Ce geste «permet d'éliminer la plaque dentaire et rend l'adhésion des taches plus difficile», explique Christina Meiners, dentiste dans les centres de santé CommunCare à San-Antonio.

Cela peut paraître anecdotique, mais la mauvaise habitude que nous avons tous peut entraîner «une usure chronique de l'émail», précise Siama Muhammad, dentiste au Brooklyn Oak Dental Care, en assurant qu'une erreur exceptionnelle ne créera pas de dommages irréversibles.

Se rincer la bouche ou utiliser un fil dentaire

Concrètement, que se passe-t-il dans notre bouche quand le brossage des dents a lieu après? L'acidité du café affaiblit la couche extérieure des dents, qui les protège des dommages physiques et chimiques. L'environnement dentaire est «chimiquement abrasif», résume simplement Sonya Krasilnikov, dentiste à la Maison dentaire de New York.

«Vous brossez plus d'acide sur vos dents [que vous ne les nettoyez], cela peut les faire se détériorer plus rapidement et provoquer plus de sensibilité», ajoute de son côté Christina Meiners. Les dentistes recommandent d'ailleurs d'attendre au moins trente minutes après la consommation du café pour se laver les dents. C'est le temps nécessaire pour que la «salive neutralise le pH dans votre bouche» et «redevienne saine», explique Sonya Krasilnikov.

En attendant, pour éliminer le goût du café, il est conseillé de rincer sa bouche avec de l'eau afin de diminuer le niveau d'acidité, mâcher un chewing-gum sans sucre qui stimulera la production de salive ou encore utiliser un fil dentaire. «Cela peut vraiment aider votre bouche à se sentir plus propre et à rafraîchir l'haleine», conclut Siama Muhammad.