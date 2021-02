Les chansons des années 1980 sont les meilleures pour combattre le stress

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Si elle est utilisée depuis des années pour ses effets thérapeutiques, on en sait un peu plus sur le style à écouter pour se détendre en cas de montée d'angoisse.

Le centre de chirurgie esthétique Vera Clinic, basé en Turquie, a réalisé une étude sur 1.540 adultes volontaires âgés de 18 à 65 ans. Les participants ont été soumis à une série de tests les mettant dans une situation de stress, pendant lesquels ils ont écouté différents styles de musique tels que les «Golden Oldies» des années 1960, le rock des années 1970, le R&B des années 1990, le jazz, le dubstep ou encore la musique classique.

Selon cette étude repérée par le quotidien New York Post, les tubes des années 1980 ont l'effet le plus apaisant sur les participants: 96% d'entre eux ont constaté une baisse de leur tension artérielle en écoutant ce type de morceaux. 36% ont aussi ressenti une baisse de leur rythme cardiaque. Parmi les titres écoutés, on retrouve certains des plus gros succès de cette époque comme «Call Me» de Blondie, «Freedom» de Wham!, «It's a Sin» des Pet Shop Boys ou encore «Kids in America» de Kim Wilde.

«Les tubes des années 1980 peuvent libérer des endorphines»

«Les résultats peuvent sembler surprenants au premier abord, mais médicalement, ils ont beaucoup de sens, analyse le Dr Ömer Avlanmis. Les tubes des années 1980 pourraient susciter la nostalgie chez de nombreuses personnes et leurs sonorités joyeuses et festives peuvent provoquer la libération d'endorphines et de sérotonine dans le cerveau, ce qui augmente les sentiments de bonheur et de calme.»

Plus surprenant, le heavy metal est classé en deuxième position des genres musicaux les plus apaisants. 18% des personnes interrogées ont vu leur rythme cardiaque baisser et 89% leur pression artérielle.

Les années 1980 et le metal sont suivis des musiques des années 2000-2010, puis du classique avec notamment la bande originale de la série La chronique des Bridgerton, et enfin du R&B des années 1990.

En dernière position du classement, on retrouve la musique techno, qui au contraire semble aggraver le stress: les basses et percussions ont provoqué une augmentation de la pression artérielle chez 78% des participants de l'étude. Si besoin, la playlist des années 1980 est disponible sur Spotify, sous le nom «It's a Sin».