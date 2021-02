Loi climat: Emmanuel Macron sera-t-il à la hauteur de l'enjeu?

Temps de lecture: 2 min

La loi climat a été présentée en Conseil des ministres cette semaine et sera examinée le mois prochain par le Parlement. Mais d'ores et déjà, elle fait grincer des dents du côté des associations, des scientifiques et même du Conseil d'État. Si le gouvernement la présente comme la dernière grande loi pour l'environnement du quinquennat, elle est bien moins ambitieuse que le résultat des travaux de la Convention citoyenne sur le climat.

Emmanuel Macron peut-il tenir sa traditionnelle position du «en même temps» sur un sujet comme l'écologie? Sa politique des petits pas est-elle la bonne? Sera-t-il capable d'attirer les votes verts lors de la présidentielle de 2022?

Marc Perelman et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invitées, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Backbone Consulting, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.